Евросоюз согласился и дальше импортировать газ из России, несмотря на давление США

Несмотря на давление США, Европейский Союз не испытывает проблем с импортом российского СПГ, об этом заявил Патрик Пуянне, который является главой французской компании TotalEnergies. Он пояснил об этом в интервью газете Le Journal du dimanche.

Пуянне заявил, что Total имеет 20-летнее соглашение о поставках СПГ из России. Причем даже если компания перестанет покупать топливо, она все равно будет нести ответственность за оплату расходов.

“…Если европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы можем сослаться на форс-мажор и остановить производство. Европейский союз говорит нам, что мы должны продолжать, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов”, – сказал генеральный директор компании. Он также добавил, что в прошлом году страны ЕС импортировали из РФ 15 миллионов тонн СПГ.