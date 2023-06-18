Мнение: Как сталинским артелям спускали сверху план

Наконец-то. Можно окончательно закрыть вопрос с мифом о сталинских артелях, которые якобы были почти частными предприятиями, как нам доказывают сейчас блогеры на Ютубе.

Спасибо Глебу из Дзена за найденную статью в отраслевом журнале Госплана № 4 за 1951 год. Это журнал «Плановое хозяйство», № 4 от 1951, статья Якова Чадаева, одного из руководителей Госплана (ссылка).

Вот ещё несколько выдержек из статьи (ссылка), из которых ясно, что артели были подчинены Госплану полностью, тотально. Статья короткая, 15 страниц простого текста, любопытным рекомендую прочесть целиком, чтобы закрыть для себя вопрос сталинских артелей окончательно. Я процитирую оттуда характерный фрагмент, где прямо указывается, что планы надо ставить максимальные, выжимая артельщиков под ноль:

Одним из важных условий дальнейшего роста производства товаров широкого потребления является улучшение планирования местной и кооперативной промышленности. Товарищ Сталин, партия и правительство требуют, чтобы наши планы были большевистскими. Планы должны быть рассчитаны не на среднеарифметические нормы, достигнутые в производстве, а на среднепрогрессивные нормы, то есть равняться в сторону передовых. Планы, устанавливаемые для предприятий, должны организовать рабочих и интеллигенцию и мобилизовать их на борьбу за план, за движение вперёд по пути преодоления трудностей и обеспечения нового подъёма народного хозяйства. Планы должны полностью учитывать имеющиеся резервы для роста производства, для дальнейшего расширения выпуска продукции.

Однако, в практике планирования местной и кооперативной промышленности, не всегда соблюдаются эти большевистские принципы социалистического планирования. Имеются факты, когда отдельным предприятиям и областям устанавливаются заниженные планы, которые не учитывают имеющихся возможностей увеличения выпуска продукции, исходят из «средних» показателей работы отдельных предприятий в прошлом и игнорируют достижения передовых участков, бригад и цехов. Такие планы легко перевыполняются и не создают необходимого напряжения в работе предприятий.

Работа условной артели по производству рубашек выглядела так. Председатель правления артели приезжал к местному чиновнику, который, сверяясь со спущенными сверху планами, ставил артели задачу: выпускаете за квартал столько-то изделий, такого-то фасона, таких-то размеров, из такой-то ткани, с такими-то пуговицами. Сдаёте их в такие-то магазины, в таком-то количестве и по такой цене. Зарплаты сотрудникам платите такие-то.

Получив подробные указания, председатель артели брал под козырёк и шёл выполнять. Никакой свободой предпринимательства даже не пахло — что приказали, то и делаешь.

Пожалуй, осталось только добавить, что главным типом артели в СССР была артель сельскохозяйственная, то есть колхоз. Самостоятельности у колхозов, опять-таки, не было: им ставили планы, причём с таким расчётом, чтобы забирать всё по максимуму, отчуждая колхозников от результатов их труда. Напрягаться ради хорошего урожая колхозникам смысла не было: все излишки приходилось сдавать государству. Некоторые колхозы и в этих условиях умудрялись богатеть — за счёт неформальных отношений с местными властями — однако в среднем советский колхоз представлял из себя зрелище довольно печальное.

Ещё про артели можно прочесть, например, вот здесь (ссылка). В той же статье цитируют знаменитое письмо портнихи Анны Павловой, в котором она среди прочего жаловалась Сталину на тяжёлые условия труда в своей артели:

…в 1936 не подписалась на заём, потому что правление не идёт навстречу в получении площади… Вот я и дожила до ручки, осталась юбка да спецхалат; свалится, и останешься в чем мать родила. Вот сейчас работница шьет. Платье стоит 50 рублей: две части правлению, 1 часть работнице, а ей дан хулиганский план 750 рублей; да разве это не барщина, не издевательство над личностью, сколько же ей надо выработать, а кто не вырабатывает, у тех душу всю вытягивают, мол, почему один вырабатывает, а ты не можешь…