 

Президента Чехии едва не обокрали во время очередной поездки в автобусе на работу

18.06.2023, 11:33, Разное
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Президент Чехии Пётр Павел едва не стал жертвой карманного вора во время своей очередной поездки в автобусе на работу. Глава этого европейского государства принципиально игнорирует личные транспортные средства, которые вредят экологии и отдаляют от народа.

Злоумышленник практически смог вытащить у главы государства бумажник, однако к его удаче напротив ехал известный русскоязычный блогер, который забил тревогу и сообщил Павлу, что «происходят действия экспроприационного типа». Благодаря другому счастливому совпадению, тем же автобусом на работу добирались шестеро сотрудников службы Государственной охраны президента, которые предотвратили противоправные действия.

Источники в чешских таблоидах подчёркивают: глава государства был разъярён и полдня требовал выяснить, как в салоне автобуса оказалось постороннее лицо при том, что его администрация фрахтует общественный транспорт целиком. Однако всё разрешилось благополучно: оказалось, что бумажник пытался украсть помощник второго секретаря Петра Павла. В автобусе были исключительно штатные сотрудники администрации президента, включая даже водителя, заверили в службе Госохраны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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