В США открыто безопасное лекарство для лечения высокого уровня холестерина

В своей презентации на конференции Эндокринного общества ENDO2023 врачи из Кливлендской клиники сообщили, что нашли уникальный препарат для снижения уровня холестерина. Он не является антихолестериновым препаратом и не наносит вреда здоровью человека.

Новое лекарство способно снизить уровень “плохого” холестерина на 21 процент, что является впечатляющей цифрой. Препараты, содержащие бемпедойную кислоту, влияют на уровень холестерина в крови.

Кливлендской клиникой было проведено исследование с участием 14 000 добровольцев, не переносящих статины. Уровень холестерина в крови добровольцев, принимавших бемпедойные кислоты, снизился на 21%.

sУченые пришли к выводу, что статины могут быть заменены или дополнены этими препаратами, если пациенты не переносят большие дозы.