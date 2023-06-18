 

Мнение: О падении потенциального преемника… Дмитрий Медведев — всё?

18.06.2023, 10:35, Разное
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Похоже, что — так.

Похоже, что — таки всё

Alles! — ¡Adiós! — Adieu! — Alvida! — 再见！

Хотя ещё не вечер, конечно. Подождём и других новостей.

Кто-то один сказал, а все подхватили, что для политика только одна публикация плоха — некролог. Быть может, не спорю с умными людьми. Но всё же есть вещи похуже. Для бывшего президента, бывшего премьера и нынешнего замглавы Совбеза, блогера Дмитрия Медведева в том числе. «Общественное мнение», например. Оно убивает наповал любые политические перспективы не хуже пули киллера или цирроза печени.

Так вот, о Дмитрии Медведеве. Не секрет, что нынешнюю должность в Совбезе он не рассматривает как постоянную. А видит себя активным политическим деятелем, который принимает непосредственное участие в принятии оперативных решений, интересуется международными событиями, влияет на них и, главное, для которого вполне реальны определённые перспективы. Об этом, например, высказались не так давно три собеседника Би-би-си (сотрудник администрации президента, федеральный чиновник и бывший сотрудник аппарата правительства).

Однако с перспективами становится всё хуже.

На днях в одном популярном ТГ-канале прошёл интересный опрос.

Он не вполне репрезентативен: аудитория, скорее, «либеральная»: образованная, финансово грамотная, экономически активная и не слишком обожающая действующую #власть. Оттого там непропорционально высоки рейтинги оппозиционеров и либералов. Показательно, во-первых, что даже в этой тусовочке не видят альтернатив действующему президенту и, возможно, даже не хотят видеть. А во-вторых, не менее показательно абсолютное аутсайдерство Дмитрия Медведева. Который проигрывает всем с оглушительным треском. Даже «повару» — и тому в разы.

Конечно, это ещё не мнение всего народа. Но…

Вот и vox populi подоспел. Да, от «иноагента», зато наглядно.

И там Дмитрий Медведев тоже проигрывает.

Наконец, есть мнение респектабельного ВЦИОМа. Согласно которому, интегральный рейтинг Дмитрия Медведева, рассчитываемый как разница между рейтингом личного доверия и личного недоверия со стороны потенциальных избирателей, находится глубоко в отрицательной зоне.

То есть, с какой стороны ни посмотри, Дмитрий Медведев проигрывает по всем статьям.

Потому что он — «человек слова». Пусть едкого, пусть бранного, пусть иногда пространного, но всё же — слова. А слова сейчас девальвировались пуще, чем #рубль в 1990-х. Во всех лагерях востребованы люди дела. Даже — чисто конкретного. Ещё лучше, когда у «человека при деле» есть ещё некоторые властные полномочия.

У Дмитрия Медведева они есть. Только распоряжается ими он, по некоторым данным, не очень. Кураторство ОПК, как говорят, обернулось массой громких «разносов» на совещаниях, которые дали минимум результата, и ситуацию пришлось выправлять профильным вице-премьерам правительства. Кампания по набору на контрактную службу… ну, как-то идёт. Видимо без необходимого огонька. Остаются в активе бывшего президента лишь соцсети да слова. Тьмы и тьмы громких слов.

Но в нынешней ситуации репутация «балабола» — это фактически приговор. Полное фиаско. Некролог.

И в смысле политических перспектив Дмитрий #Медведев — всё?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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