Das Erste – цели в 2% ВВП уже недостаточно — в Брюсселе странам НАТО не удалось договориться об увеличении расходов на оборону

В Брюсселе министры обороны стран НАТО пытались заблаговременно прийти к компромиссу по основным вопросам перед июльским саммитом альянса в Вильнюсе, пишет Das Erste. Однако по многим проблемам согласия достичь так и не удалось. В то время как страны Восточной Европы и США выступают за ещё большее увеличение расходов на оборону, другие страны, например Канада и Италия, не видят для этого финансовых возможностей. Кроме того, сохраняется неясность и в отношении преемника генсека НАТО Йенса Столтенберга.



AP

Это был, так сказать, «последний пит-стоп» перед саммитом НАТО в Вильнюсе. В Брюсселе министры обороны стран НАТО пытались заблаговременно прийти к компромиссу по основным вопросам. В первой половине июля в столице Литвы будет обсуждаться вопрос о том, сколько страны-члены намерены — или должны — тратить на оборону в будущем. В 2014 году партнёры по НАТО договорились об увеличении своих военных расходов до 2% ВВП к 2024 году, пишет Das Erste.

Однако на сегодняшний день только 8 стран из 31 достигли этой цели. Другие, в том числе Германия, всё ещё далеки от этого. В Вильнюсе в условиях конфликта на Украине генеральный секретарь НАТО намерен обязать страны-члены вкладывать в оборону ещё больше. «В конце концов, сдерживание и оборона важны как никогда», — заявил Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что речь идёт об обеспечении безопасности людей в «мире, который становится всё более опасным».

Эстония намерена довести военный бюджет до 2,5% ВВП. Другие члены альянса, в первую очередь страны Восточной Европы и США, также выступают за значительное увеличение расходов на оборону. По словам министра обороны США Ллойда Остина, «два процента должны быть нижней планкой, а не потолком, чтобы НАТО могло надёжно обеспечивать безопасность и модернизировать свой военный потенциал».

Этот вопрос должен решиться на саммите в Вильнюсе. Однако перспектив для соглашения пока не просматривается, поскольку такие страны, как Канада или Италия, не видят финансовых возможностей для увеличения военного бюджета. Германия, со своей стороны, чётко взяла на себя обязательство по достижению цели в размере 2% в своей новой стратегии национальной безопасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Мы также хотим достичь этой цели в 2024 году и придерживаться этого показателя в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Чтобы подтвердить перспективу вступления Украины в альянс, НАТО хочет предоставить стране «больше возможностей для общения на равных». С этой целью будет создан Совет Украина — НАТО, который проведёт своё первое заседание на полях саммита в Вильнюсе. Кроме того, обсуждается возможность принятия Украины в альянс без выполнения стандартной программы по подготовке, так называемого «плана действий по членству».

Однако, как отмечает издание, реальные перспективы вступления в альянс у Украины появятся только после окончания конфликта. Ряд стран НАТО вновь пообещали увеличить военную помощь. В частности, Дания и Нидерланды начнут обучение украинских лётчиков использованию боевых самолётов F-16, а Германия предоставит ещё 64 ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

По словам Писториуса, это очень важный знак для «устойчивой поддержки успешных усилий Вооружённых сил Украины по обеспечению противовоздушной обороны».

Кроме того, сохраняется неясность в отношении преемника генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который хочет уйти в отставку в сентябре после девяти лет на посту. Однако возможность достижения компромисса по новому кандидату среди 31 страны-члена до саммита в Вильнюсе «практически исключена».

В Брюсселе говорят, что Столтенберга, вероятно, удастся убедить остаться во главе альянса ещё на некоторое время. Сообщается, что президент США Джо Байден уже попросил его об этом. Этот шаг также поддерживают Германия и другие страны НАТО. Так что, похоже, «старый генеральный секретарь станет и новым», отмечает Das Erste.

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