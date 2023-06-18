Илон Маск арестован из-за подозрений в эксплуатации детского труда

Миллиардер Илон

Маск был арестован полицией Калифорнии в штаб-квартире компании Tesla по подозрению в эксплуатации

детского труда. По данным правоохранительных органов, бизнесмен принял на

работу в SpaceX 14-летнего разработчика Кайрена Квази.

Донос с

сообщением о том, что на предприятии Маска трудится лицо, не достигшее

16-летнего возраста, написал один из сотрудников SpaceX. Он представил полиции доказательства того, как

Кайрен Квази приходит на рабочее место, включает рабочий ноутбук и пишет код,

который потом используется в продуктах компании. Согласно «Акту о работорговле»

от 1863 года, использование «детского труда азиатов, негров и мулатов» считается тяжким преступлением, караемым 40 годами тюрьмы. В настоящее время Маск и его

несовершеннолетняя жертва дают показания.

«Это ужасно, что

он заставил ребёнка работать, – говорит анонимный сотрудник SpaceX. – В этом возрасте главная задача для

ребёнка – определить свой гендер и пройти соответствующие медицинские

процедуры. Работать можно начать и потом, лет в 30, когда родители выгонят из

дома».

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