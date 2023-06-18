 

Илон Маск арестован из-за подозрений в эксплуатации детского труда

18.06.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Миллиардер Илон
Маск был арестован полицией Калифорнии в штаб-квартире компании Tesla по подозрению в эксплуатации
детского труда. По данным правоохранительных органов, бизнесмен принял на
работу в SpaceX 14-летнего разработчика Кайрена Квази.

Донос с
сообщением о том, что на предприятии Маска трудится лицо, не достигшее
16-летнего возраста, написал один из сотрудников SpaceX. Он представил полиции доказательства того, как
Кайрен Квази приходит на рабочее место, включает рабочий ноутбук и пишет код,
который потом используется в продуктах компании. Согласно «Акту о работорговле»
от 1863 года, использование «детского труда азиатов, негров и мулатов» считается тяжким преступлением, караемым 40 годами тюрьмы. В настоящее время Маск и его
несовершеннолетняя жертва дают показания.

«Это ужасно, что
он заставил ребёнка работать, – говорит анонимный сотрудник SpaceX. – В этом возрасте главная задача для
ребёнка – определить свой гендер и пройти соответствующие медицинские
процедуры. Работать можно начать и потом, лет в 30, когда родители выгонят из
дома».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / В Самаре на заводе «Запретный плод» по производству мемов произошел взрыв

19.06 / “Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором”: почему брак артистов развалился

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Канадские спецслужбы заставили университеты прекратить совместные исследования с китайскими учеными

19.06 / Мнение: О столкновении Зеленского с реальностью… Приходится переобуваться?

19.06 / Самый стильный и модный микс лета: как сочетать несколько разных браслетов в одном образе

19.06 / “Очень умный”: названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого

18.06 / “Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков”: как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью

18.06 / Еще одно модное возвращение из 90-х: как сегодня стильно носить широкие повязки на волосах

18.06 / Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: В PsyOps у нас могут не только лишь все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика