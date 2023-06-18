В РФ заканчивается лимит на льготную ипотеку

Лимиты по ипотеке, использующие господдержку, израсходованы на 86% по объему выделенных средств и на 96% по числу выданных кредитов. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на “Этажи”.

Ипотека с государственной поддержкой сейчас является второй по популярности программой. Ее текущих лимитов должно хватить до 2023 года. “, – сказала Татьяна Решетникова, руководитель ипотечного департамента федеральной компании “Этажи”. По ее словам, нынешняя ситуация ведет к росту цен на новостройки на рынке.

Решетникова отметила, что ситуация похожа на прошлую, когда заканчивались ипотечные кредиты с государственной поддержкой. Риски, связанные с прекращением программы, и неопределенность, которая за этим следует, являются основными причинами роста спроса на кредиты по льготным ставкам. По ее словам, в некоторых крупных городах цена квартиры на первичном рынке за последние месяцы выросла на 10 – 15%.

В июне ставки по ипотечным кредитам в РФ были ниже, чем в США. Ильдар Хусаинов, директор компании “Этажи”, сообщил, что в начале июня ставка по 30-летней ипотеке в США составляла 6,91%. Средняя ставка, одобренная на российском рынке нового жилья, составляет 6,82%. Многие банки предлагают ипотечные кредиты по ставкам ниже шести процентов. По словам главы “Этажей”, растущая доля программ льготного кредитования влияет на средние процентные ставки на первичном рынке.