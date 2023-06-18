 

В РФ заканчивается лимит на льготную ипотеку

18.06.2023, 9:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лимиты по ипотеке, использующие господдержку, израсходованы на 86% по объему выделенных средств и на 96% по числу выданных кредитов. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на “Этажи”.

Ипотека с государственной поддержкой сейчас является второй по популярности программой. Ее текущих лимитов должно хватить до 2023 года. “, – сказала Татьяна Решетникова, руководитель ипотечного департамента федеральной компании “Этажи”. По ее словам, нынешняя ситуация ведет к росту цен на новостройки на рынке.

Решетникова отметила, что ситуация похожа на прошлую, когда заканчивались ипотечные кредиты с государственной поддержкой. Риски, связанные с прекращением программы, и неопределенность, которая за этим следует, являются основными причинами роста спроса на кредиты по льготным ставкам. По ее словам, в некоторых крупных городах цена квартиры на первичном рынке за последние месяцы выросла на 10 – 15%.

В июне ставки по ипотечным кредитам в РФ были ниже, чем в США. Ильдар Хусаинов, директор компании “Этажи”, сообщил, что в начале июня ставка по 30-летней ипотеке в США составляла 6,91%. Средняя ставка, одобренная на российском рынке нового жилья, составляет 6,82%. Многие банки предлагают ипотечные кредиты по ставкам ниже шести процентов. По словам главы “Этажей”, растущая доля программ льготного кредитования влияет на средние процентные ставки на первичном рынке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / “Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором”: почему брак артистов развалился

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Канадские спецслужбы заставили университеты прекратить совместные исследования с китайскими учеными

19.06 / Мнение: О столкновении Зеленского с реальностью… Приходится переобуваться?

19.06 / Самый стильный и модный микс лета: как сочетать несколько разных браслетов в одном образе

19.06 / “Очень умный”: названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого

18.06 / “Организм будет страдать от атаки вирусов, бактерий и грибков”: как краткосрочные изнурительные диеты вредят здоровью

18.06 / Еще одно модное возвращение из 90-х: как сегодня стильно носить широкие повязки на волосах

18.06 / Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: В PsyOps у нас могут не только лишь все

18.06 / От розового до прозрачного. Какие варианты педикюра идеальны на лето

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика