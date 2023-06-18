Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В минувшие выходные жителей Томска ждал неприятный сюрприз: местная милиция оштрафовала на 800 рублей группу из пяти человек за незаконное приготовление макарон. Хотя инцидент может показаться довольно незначительным, последствия приготовления макарон без лицензии на удивление строги.

По сообщениям, пять человек были задержаны посреди ночи, когда они пытались приготовить макароны на незаконной плите, установленной на неиспользуемом балконе жилого комплекса. Позже полиция установила, что группа купила дешевые просроченные продукты, которые они планировали приготовить, пытаясь сэкономить деньги.

На допросе в полиции группа призналась в содеянном и даже извинилась за нарушение закона. Однако их извинения не помешали полиции выписать штраф, который все равно был назначен в связи с серьезностью нарушения.

Этот инцидент поверг многих жителей Томска в шок, так как новость распространилась по всему району. Как выяснилось, местный муниципалитет, очевидно, стал более жестко следить за соблюдением своих законов, даже за такими, казалось бы, незначительными нарушениями, как варка макарон. Таким образом, хотя эти пять человек стали беднее на 800 рублей, они также получили важный урок о том, как важно соблюдать закон.

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