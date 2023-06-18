Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

С течением времени внешний вид волос в силу тех или иных субъективных и объективных факторов может ухудшиться. По мнению стилистов, в такой ситуации многослойные стрижки могут стать настоящей палочкой-выручалочкой, придав волосам жизненной силы и тем самым визуально омолодив их владелицу. По этой причине они идеально подходят женщинам от сорока лет и старше, придавая прическе объем и динамику.

Почему такие стрижки обладают омолаживающим эффектом? Дело в том, что они подчеркивают черты лица и в то же время смягчают морщины и маскируют их. При этом важно подобрать такой вариант, который больше всего подходит именно к вашим чертам лица и к вашему типу волос. Сделав это, а также выбрав соответствующую длину, вы достигнете баланса между молодостью и стилем.

Как поясняют эксперты, секрет успеха состоит в том, чтобы, начиная с макушки, создать объем при помощи слоев, плавно переходящих один в другой. Это дает иллюзию более густой шевелюры. Кроме того, такие стрижки универсальны и подходят для разных стилей жизни: они могут быть элегантными и изысканными для особых случаев, но также удобными и практичными для повседневной жизни.

Вот примеры простых многослойных стрижек, среди которых вы можете выбрать ту, которая соответствует вашему вкусу и вашим волосам.

Короткая пикси

Эта короткая рваная стрижка подчеркивает черты лица и придает ему свежести и молодости.

Боб

Классическая и универсальная стрижка, которая придает волосам подвижность и объем, мгновенно омолаживая образ.

Многослойная челка

Прореженная многослойная челка обрамляет лицо и скрывает морщины на лбу, придавая лицу более молодой вид.

Асимметричная

Благодаря разной длине прядей эта стрижка создает современный, динамичный образ, также способствующий визуальному омоложению.

Гарсон

Эта ультракороткая многослойная стрижка создает изысканный и смелый стиль, подчеркивающий черты лица и делающий его более юным.

Шэгги-боб

Взъерошенный боб с мягкими прядями придает волосам текстуры и подвижности и делает их обладательницу более современной.

С осветленными прядями

Эта стрижка состоит из нескольких слоев, незаметно перетекающих один в другой, что придает волосам объем, подвижность и также омолаживает.

Пикси с челкой

Сочетание стрижки пикси и многослойной небрежной челки создает озорной образ и придает индивидуальности.

Перевернутый боб

Более короткий боб сзади и немного более длинный спереди с мягкими прядями зрительно подтягивает лицо, тем самым омолаживая его.

Текстурированная

Добавление текстуры волосам с помощью коротких неровных прядей – отличный способ придать им свежий, молодой вид.