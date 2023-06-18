Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

Что лежит в основе страхов?

Чтобы справляться с любой проблемой, нужно понимать, откуда она взялась. Без осознания этого эффективные пути избавления найти невозможно – всегда будет лишь движение около решения.

Если понять, что в основе всех страхов лежат фундаментальные основы нашей природы, то постепенно уйдут вопросы, откуда эти ограничения и боязнь берутся. И вместе с ними частично пропадут либо утратят значительную долю своего влияния на нас и сами страхи. К слову, эта сфера активно эксплуатируется маркетологами, обещающими быстрое избавление и счастливую жизнь, если вы приобретете тот или иной продукт.

Так что лежит в основе страхов? Базово мы – просто частичка самой жизни, этой динамичной картины бытия. Фрагмент ее полотна, который называется миром или Вселенной.

Отсюда вытекают несколько простых базовых основ:

1. Ощущение себя частью чего-то большего. Это обязательное условие: мы должны испытывать чувство сопричастности, поскольку являемся социальными созданиями. Поэтому быть принятыми социумом для нас невероятно важно!

2. Жизнь и ее продолжение. Здесь есть два чрезвычайно значимых момента: нам необходимо оставаться живыми и продолжаться через потомков. Так происходит, поскольку частичка Вселенной, каковой являются все люди, – это жизнь в миниатюре, а смерть – ее отрицание.

3. Любовь. Основным компонентом и связующим звеном между людьми является сила любви, которая дарит чувство наполненности, цельности и гармонии. Без нее мы словно выключаемся и умираем заживо. Любовь – главный «секретный ключ» бытия, ингредиент, позволяющий ощущать себя живыми!

А наши страхи – отражение этих фундаментальных основ. Они, с одной стороны, мешают почувствовать себя счастливыми, а с другой – указывают направление, куда важно приложить усилия и внимание.

Основные страхи

Страх быть отвергнутыми социумом

Практически все строят свою жизнь, опираясь на одобрение других. Это может быть социум в целом, либо наиболее значимые для нас люди. Отсюда и растет страх показаться смешными или глупыми, нестильными, не похожими на других и так далее. Причем на поведении это может отражаться в двух крайних проявлениях: полной потере границ и желании быть «хорошим» для всех – либо очень токсичном взаимодействии, когда от человека льется сплошная критика и сарказм.

Страх смерти

Самая сильная и всепоглощающая боязнь. Однако редко кто задумывается о степени ее влияния на жизнь. Проявляться может самыми разными способами: страхом появления неизлечимой болезни, старости, быстротечности времени, новизны и так далее. Спектр достаточно широкий.

Страх потери фертильности

Для женщин такой диагноз страшен вдвойне. С одной стороны, это олицетворяет и ее “смерть”, а с другой – это смерть в глазах мужчины. И как следствие – социальная и любовная смерть.

Страх одиночества

Достаточно распространенная боязнь, когда человек неспособен находиться наедине с самим собой. А ведь это нормальная потребность, чтобы понимать себя и внутренние желания, чтобы следовать своему пути. Но из-за страха одиночества мы часто стремимся удалить из жизни эти моменты совсем, цепляемся за окружающих либо наполняем пространство информационным мусором, что не делает нас счастливее.

Страх неспособности полюбить

Своеобразная боязнь чувствовать, доверять другому, строить долговременные отношения.

Что же делать?

Если мы даем этим страхам управлять нашей жизнью, то она превращается в сплошное предательство своей аутентичности, постоянный поиск компромиссов, попытки “остановить время”, беспорядочный слив своего ресурса в попытках выживания.

Начать выходить из поля страха и жить своей, наполненной жизнью, можно только поняв вышеизложенные принципы, научившись различать хитрые приемы, которыми оперируют СМИ и маркетологи, загоняя нас в опасения и неполноценность еще сильнее. Важно провести свой внутренний ментальный детокс, а также ревизию внешних источников информации, оставить только полезные и расширяющие.

Вы больше, чем любой из страхов. Ощутив это в своем теле, вы получите контроль над ними, прекратите быть заложниками и станете властителями своей судьбы.

Мудрости вам и любви!