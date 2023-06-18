Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

Путин обнародовал дополнительные протоколы соглашений подписанных в Стамбуле между Россией и Украиной.

Эти соглашения не были выполнены по причине давления США и Британии, которые сделали ставку на длительную войну.

Параметры демилитаризации Украины отражают позиции России и Украины на переговороах.

Личный состав ВСУ – 85 000 / 250 000

Личный состав НГУ – 15 000 / 15 000

Танки – 342 / 800

ББМ – 1029 / 2400

Артиллерия – 519 / 1900

РСЗО – 96 / 600

ПТП – 96 / 380

Минометы – 147 / 1080

ПТРК – 333 / 2000

ЗРК – 190 / 200

ЗУ – 119 / –

ПЗРК – 608 / –

Боевые самолеты – 50 / 74

Вспомогательные самолеты – 52 / 86

В общем, граничные параметры теперь известны. По ряду позиций они были вполне близки.

Стоит также отметить, что при заключении стамбульских соглашений Украина сохраняла за собой Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме. Россия получала только Крым и ЛДНР.

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