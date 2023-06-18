 

Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06.2023, 4:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путин обнародовал дополнительные протоколы соглашений подписанных в Стамбуле между Россией и Украиной.
Эти соглашения не были выполнены по причине давления США и Британии, которые сделали ставку на длительную войну.

Параметры демилитаризации Украины отражают позиции России и Украины на переговороах.

Личный состав ВСУ – 85 000 / 250 000
Личный состав НГУ – 15 000 / 15 000
Танки – 342 / 800
ББМ – 1029 / 2400
Артиллерия – 519 / 1900
РСЗО – 96 / 600
ПТП – 96 / 380
Минометы – 147 / 1080
ПТРК – 333 / 2000
ЗРК – 190 / 200
ЗУ – 119 / –
ПЗРК – 608 / –
Боевые самолеты – 50 / 74
Вспомогательные самолеты – 52 / 86

В общем, граничные параметры теперь известны. По ряду позиций они были вполне близки.
Стоит также отметить, что при заключении стамбульских соглашений Украина сохраняла за собой Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме. Россия получала только Крым и ЛДНР.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

17.06 / О политике — с азартом и раньше всех

17.06 / Мнение: Крах хороших русских

17.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Мирный план Африки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика