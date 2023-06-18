Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы
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Путин обнародовал дополнительные протоколы соглашений подписанных в Стамбуле между Россией и Украиной.
Эти соглашения не были выполнены по причине давления США и Британии, которые сделали ставку на длительную войну.
Параметры демилитаризации Украины отражают позиции России и Украины на переговороах.
Личный состав ВСУ – 85 000 / 250 000
Личный состав НГУ – 15 000 / 15 000
Танки – 342 / 800
ББМ – 1029 / 2400
Артиллерия – 519 / 1900
РСЗО – 96 / 600
ПТП – 96 / 380
Минометы – 147 / 1080
ПТРК – 333 / 2000
ЗРК – 190 / 200
ЗУ – 119 / –
ПЗРК – 608 / –
Боевые самолеты – 50 / 74
Вспомогательные самолеты – 52 / 86
В общем, граничные параметры теперь известны. По ряду позиций они были вполне близки.
Стоит также отметить, что при заключении стамбульских соглашений Украина сохраняла за собой Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме. Россия получала только Крым и ЛДНР.
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Источник: Colonel Cassad
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