Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

Нежданно-негаданно привалило всем счастье. Оказывается, как минимум, одна из задач российской специальной военной операции — по демилитаризации Украины — «во многом выполнена». Об этом сообщил рупор Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Который хотя иногда «пургу несёт», но врать уж точно не будет, наверное.

Короче, #Украина «во многом» демилитаризована. Если учесть, что и запрещённый в России — как нацистский — украинский полк «Азов» частично оказался на скамье подсудимых, а его вожаки — на курортах Турции, то и с «денацификацией» всё во многом решено.

Остался пустяк…

Чтобы все в это поверили.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, «всё меньше и меньше #Украина своего оружия использует, и всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада». Демилитаризация, что и говорить. Правда, теперь Москве приходится ещё активнее «применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» их в основных российских регионах (для которых два года назад опасности не было вообще). Но это, наверное, тоже часть плана.

Как и то, что теперь специальная военная операция идёт уже как «фактически война между Москвой и коллективным Западом», — признал Дмитрий Песков. При этом он повторил тезис президента Владимира Путина о том, что «#Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается её закончить». И у России «есть политическая воля, есть готовность к переговорам», добавил голос Кремля.

Ну, если задачи выполнены, политическая воля есть и готовности к переговорам хоть отбавляй, то почему бы и не начать их с «коллективным Западом», например, об условиях мягкой сдачи позиций, пока не поздно ещё?

Или уже — слишком поздно?

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