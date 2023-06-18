Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

Наши волосы негативно реагируют на капризы природы и перепады температур. Они не любят сильных морозов, пронизывающих ветров, осадков, поэтому в холодное время года мы защищаем их – носим головные уборы, делаем специальные питательные маски для волос. Однако не всем известно, что и в летнее время прядям необходим уход и защита от палящих солнечных лучей.

В этом материале мы расскажем о полезных масках на основе кукурузного крахмала, которые защитят вашу шевелюру от солнечных лучей. После их применения волосы будут выглядеть так, будто вы только что вышли из салона красоты.

Почему необходимо защищать волосы от солнца?

Волосы очень чувствительны к воздействию УФ-лучей. Трихологи убеждены, что для здоровья шевелюры очень важна защита от солнца. Под его воздействием нарушается структура волосков – они обесцвечиваются, окисляются, становятся сухими и ломкими с секущимися кончиками. Исследования показали, что длительное пребывание на солнце вызывает алопецию – чрезмерное выпадение волос, вплоть до облысения.

Свойства кукурузного крахмала

Применение кукурузного крахмала в косметологии – не новое изобретение. Этот мягкий белый порошок благодаря своим уникальным свойствам признан одним из наиболее эффективных домашних средств для ухода за волосами и кожей. В состав кукурузного крахмала входят витамины групп А, В, С и Е, которые изнутри укрепят каждый волос. В результате пряди станут блестящими, шелковистыми, объемными и очень красивыми.

Полезные свойства крахмала

К ним следует отнести:

Увлажнение волос. В кукурузном крахмале содержатся злаковые протеины, обладающие мощными увлажняющими свойствами. Кроме того, они придают волосам объем и обеспечивают им надежную защиту от солнца. Увлажняющий эффект можно усилить, смешав кукурузный крахмал с оливковым маслом первого отжима. Регуляцию жирности кожи головы. Издавна кукурузный крахмал использовался в качестве сухого шампуня. Он устраняет избыток кожного сала. В этом случае крахмал используется в чистом виде без каких-либо добавок. Его равномерно наносят на сухие пряди. Кроме того, что таким образом волосы попросту очистятся, на них еще появится и тончайшая пленка, которая защитит их от солнца. Волосы будут после такого «мытья» мягкими, пушистыми и шелковистыми. Разглаживание. Хотя это свойство научно не подтверждено, специалисты утверждают, что длительное использование крахмала в сочетании с кокосовым маслом для защиты вьющихся волос помогает параллельно и выпрямлять локоны.

Маски на основе кукурузного крахмала для защиты от солнца

Зная полезные свойства кукурузного крахмала, вы можете делать маски, которые защитят ваши волосы от обжигающих солнечных лучей. Предлагаем вам 3 рецепта. Используйте один из составов раз в неделю или выберите тот, который покажется вам наиболее эффективным.

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Кукурузный крахмал и натуральные масла

Эта простая в приготовлении и очень эффективная маска увлажнит пряди, укрепит их и не допустит повреждения ультрафиолетовыми лучами.

Ингредиенты:

кокосовое масло – 2 ложки (здесь и в дальнейшем в рецептуре указаны столовые ложки); миндальное масла – 2 ложки; кукурузный крахмал – 1 ложка.

Приготовление:

Все ингредиенты тщательно смешайте, в небольшой стеклянной или пластиковой миске, чтобы получить однородную массу. С помощью косметической кисти нанесите состав на кожу головы и волосы на четверть часа. После этого смойте маску водой.

Кукурузный крахмал, яичные белки, мед

Чтобы приготовить эту маску, достаточно смешать кукурузный крахмал с несколькими ингредиентами, которые есть в арсенале каждой хозяйки. Эта маска особенно полезна для сухих и поврежденных волос.

Вам потребуется:

кукурузный крахмал – 3 ложки; натуральный жидкий мед – ½ ложки; вода – 2 литра; яичные белки – 3 шт.

Приготовление:

Яичные белки отделите от желтков и отставьте миску с ними в сторону. В кастрюле разведите в воде крахмал и доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Масса должна приобрести гелеобразную структуру. Остудите ее до комнатной температуры и добавьте белки, мед и тщательно перемешайте.

Маску нанесите на волосы с помощью кисточки, и оставьте ее на час. Для усиления эффекта можно надеть полиэтиленовую шапочку. Смойте состав большим количеством теплой воды с использованием обычного шампуня, чтобы избавиться от запаха яичных белков.

Сухой кукурузный крахмал и пищевая сода

Отличная сухая маска на основе кукурузного крахмала защитит волосы от солнца, увлажнит их и удалит избыточный жир. Ее можно использовать ежедневно.

Для ее приготовления вам потребуется:

кукурузный крахмал – 800 г; пищевая сода – 100 г; контейнер для хранения сухой смеси.

Приготовление:

Хорошо перемешайте ложкой эти два ингредиента и пересыпьте состав в контейнер. Наносите порошок на волосы ежедневно. Смывать сухую маску не надо – просто нанесите ее на волосы и расчешите их.

Используйте маски на основе кукурузного крахмала раз в неделю для зашиты прядей от воздействия солнечных лучей. Чередуйте их по своему усмотрению или остановитесь на той, которая вам больше понравилась.