 

“Буду верить в лучшее”: Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз

18.06.2023, 0:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Внук знаменитой артистки на днях серьезно напугал поклонников. В прессе появились данные о том, что музыканта госпитализировали и положили в реанимацию. Позже сам Стас Пьеха рассказал фанатам, что действительно попал в больницу, а причина – проблемы с сердцем.

Вместе с тем поползли слухи о том, что он перенес инфаркт, но выпускник “Фабрики звезд” успокоил публику, заверив, что ничего такого с ним точно не случалось. Артист время от времени показывал фотографии из медучреждения. Так, к примеру, он публиковал кадр, на котором изображен в датчиках, под которой пожаловался на строгие условия нахождения в учреждении.

стас

Вчера Стас Пьеха вновь вышел на связь с поклонниками и наконец-то озвучил свой диагноз.

“Лечить надо ЦНС (Центральную нервную систему. — Прим. ред.) и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы!” – рассказал музыкант на своей странице в социальных.

Артист также поблагодарил врачей больницы, которые занимались его восстановлением, провели все нужные анализы и окружили его заботой. На опубликованной свежей фотографии певец выглядит свежим и бодрым. Под публикацией Славы на ее странице он отметил, что уже выписался из больницы.

“Мне подарили много надежды и верных мыслей, теперь буду верить только в лучшее”, – написал Стас Пьеха.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

18.06 / Le Figaro – русские возвращаются на Кубу и приносят с собой капитализм

18.06 / Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы

18.06 / Шесть неочевидных причин набора веса

18.06 / Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

17.06 / В Новосибирске упал башенный кран

17.06 / “Мысли остаться за рубежом не было”: Что помешало Маликову эмигрировать из России

17.06 / “Это нонсенс”: Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

17.06 / Как пережить развод: полезные советы

17.06 / “Их карьера пойдет вниз”: что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика