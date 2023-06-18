 

Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

18.06.2023, 0:47, Новости дня
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Признанный иноагентом юморист Максим Галкин* 18 июня отмечает день рождения. Для него прошедший год стал переломным, причем как в жизни, так и в карьере, поэтому он наверняка с радостью перелистнул эту страницу.

В 2022-м Максим Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри улетели жить в Израиль, где артист начал активно гастролировать и критиковать в своих выступлениях Россию и россиян. Впрочем, грязь из его микрофона лилась недолго. Вскоре Минюст России признал Галкина* иноагентом, и теперь комик слезно просит не снимать его концерты на видео.

Недавно артист подавал иск с просьбой снять с него статус иноагента, но ведомство отказало. Судя по всему, такое нелицеприятное звание все-таки негативно сказалось на его жизни, в противном случае Алла Пугачева не летала бы в Россию так часто и не ходатайствовала о будущем скандального муженька.

Что бы там ни было в прошлом, сегодня Галкину* уже 47, и он принимает поздравления от своей аудитории, которая сильно изменилась за последний год. Многие отвернулись от некогда любимого артиста, ведь его действия люди считают форменным предательством.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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