«Ради чего мы все это делаем»
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Курганский губернатор Шумков резко прокомментировал итоги ПМЭФ.
Вадим Шумков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Губернатор Курганской области выступил с критическими соображениями по итогам завершившегося ПМЭФ. У главы региона возникла масса вопросов по мотивам увиденного и услышанного.
«Неясно, куда деваются эффекты «от триллионов с заключаемых контрактов и сотен прорывных изобретений». Почему не доходят до экономики. Ведь ее рост давно, до санкций, непозволительно скромен для размеров и потенциала нашей страны», — пишет Шумков в своем телеграм-канале.
По мнению главы уральского региона, экономике страны для быстрого роста нужны дешевые деньги, дешевая и быстрая транспортировка грузов, быстрый доступ к недорогой энергетике, подготовленные кадры, гибкое современное планирование и единый смысл, «ради чего мы все это делаем». «Нужно меньше вымученной буффонады, нагибания на деньги и мистификаций. Больше реальных проектов и реальных решений, для реальной экономики, с результатами, понятными для реальных людей, живущих в реальной стране», — продолжает губернатор. Впрочем, в целом, по мнению Шумкова, «дышать стало легче». А «форумы как коммуникативная площадка имеют очень большое значение». Тем более с участием лиц, «имеющих колоссальный опыт, масштаб мышления и горизонт видения».
Никита Телиженко
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Источник: Новая газета
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