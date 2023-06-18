«Ради чего мы все это делаем»

Курганский губернатор Шумков резко прокомментировал итоги ПМЭФ.



Вадим Шумков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Губернатор Курганской области выступил с критическими соображениями по итогам завершившегося ПМЭФ. У главы региона возникла масса вопросов по мотивам увиденного и услышанного.

«Неясно, куда деваются эффекты «от триллионов с заключаемых контрактов и сотен прорывных изобретений». Почему не доходят до экономики. Ведь ее рост давно, до санкций, непозволительно скромен для размеров и потенциала нашей страны», — пишет Шумков в своем телеграм-канале.

По мнению главы уральского региона, экономике страны для быстрого роста нужны дешевые деньги, дешевая и быстрая транспортировка грузов, быстрый доступ к недорогой энергетике, подготовленные кадры, гибкое современное планирование и единый смысл, «ради чего мы все это делаем». «Нужно меньше вымученной буффонады, нагибания на деньги и мистификаций. Больше реальных проектов и реальных решений, для реальной экономики, с результатами, понятными для реальных людей, живущих в реальной стране», — продолжает губернатор. Впрочем, в целом, по мнению Шумкова, «дышать стало легче». А «форумы как коммуникативная площадка имеют очень большое значение». Тем более с участием лиц, «имеющих колоссальный опыт, масштаб мышления и горизонт видения».

Никита Телиженко

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