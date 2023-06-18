Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

Никакого расизма в заголовке нет. «Проблема туземцев» — так называется один из рассказов Роберта Шекли, первоклассного фантаста и едкого сатирика. Советую перечитать для понимания. А пока о насущном. О загадочных «российских ударах» по Киеву.

Накануне там побывала делегация африканских стран во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. И её якобы обстреляла #Россия крылатыми ракетами, по заявлениям украинских властей. Шоу для миротворцев вышло что надо. Но есть нюанс…

Программу для прибывших гостей хозяева организовали на славу. Визит в Бучу, сирены над Киевом, спуск в секретный бункер, активная работа ПВО и громкое медиа-сопровождение. «Ракетный удар произошёл как раз в тот момент, когда в столицу прибыли африканские лидеры», — заявил в пятницу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. — #Путин… чувствует полную безнаказанность. На месте африканских лидеров мог оказаться кто угодно. Мы помним, что ракеты летали и тогда, когда к нам прибыли президент #США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш… Мир должен занять самую жёсткую позицию в отношении России».

Украинские военные меж тем отчитывались о якобы сбитых «Калибрах» и «Кинжалах», не утруждая себя даже попытками придать своим байкам хоть только правдоподобия. Видимо, после того, как киевского мэра Виталия Кличко в Сети дружно высмеяли за попытку выдать начинку бетонобойной авиабомбы за головную часть «Кинжала», пиарщики от ВСУ решили вдругорядь не позориться. Со своей стороны, в МВД Украины оперативно выложили фото повреждённых сельских домиков, а Виталий Кличко сообщил о «взрыве» в Подольском районе Киева. Правда, затем поправил сам себя, назвав это работой ПВО. Также он сообщил, что в результате «атаки» нет повреждений каких-либо объектов и жилых домов.

Дальше стало ещё интересней. Южноафриканец Сирил Рамафоса поначалу назвал сообщение об атаке «ложью и дезинформацией». Затем признал, что «слышал взрывы». А его пресс-секретарь меж тем решительно заявил, что ни взрывов не было, ни сирен, ни даже спуска в бомбоубежище.

Спектакль украинских властей для африканских гостей?

Не всё так просто.

Минобороны РФ сообщило, что «16 июня Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооружённых сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражён». А по данным источников, этот удар был нанесён по военному штабу на несколько километров севернее Киева.

Получается, что украинские ПВО находятся чуть ли не в центре столицы, раз их работа очень громко слышна на Подоле? И, следовательно, сообщения о том, что гражданские здания, как минимум некоторые, страдают от своих же противоракет, а не от российских ударов, в целом, могут соответствовать действительности?

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