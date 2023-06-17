 

В Новосибирске упал башенный кран

17.06.2023, 23:26, Новости дня
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В четверг, 15 июня, в Новосибирске упал башенный кран. В результате чрезвычайного происшествия погиб одни человек – женщина-крановщик. Трагедия произошла примерно в 9:00 по местному времени (5:00 мск).

По данным RT, башенные кран упал на припаркованные неподалеку автомобили. Повреждения получили около десяти машин. ЧП произошло на территории жилого комплекса на улице Владимира Заровного в Новосибирске, уточняет телеканал “360”.

Согласно предварительной версии, причиной падения башенного крана стал отказ тормозов. Источник Пятого канала сообщил, что он был разгружен для передвижения, однако в нужный момент не смог остановиться и сошел с рельсов.


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