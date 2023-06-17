“Мысли остаться за рубежом не было”: Что помешало Маликову эмигрировать из России

В последнее время многие звезды отечественного шоу-бизнеса покинули Россию. Неудивительно, что теперь публика пристально следит за знаменитостями, гадая, кто же следующий уедет из страны. Дмитрий Маликов продолжает трудиться на родине, хотя шанс эмигрировать у него, как оказалось, был очень давно.

В свежем интервью артист рассказал о начале своей карьеры, когда он выступал не только в России, но и за рубежом. К примеру, он вспомнил свою первую поездку в Америку, а также чувства восхищения, которые переполняли его. Сладкоголосый музыкант был удивлен тем, как жизнь там отличается от жизни на его родине. “Другие запахи, другие продукты, другие машины”, – поделился воспоминаниями артист.

Несмотря на всю прелесть пребывания за границей, Дмитрий Маликов не решился переехать. В интервью он рассказал, что помешало ему эмигрировать из России. Во-первых, его просто-напросто не посещали такие думы.

“Но мысли остаться за рубежом все-таки не было”, – признался музыкант.

А во-вторых, после возвращения из Америки произошло его знакомство с будущей женой Еленой. “Все закрутилось”, – говорит артист. К слову, в браке пара уже более 30 лет! И несмотря на всевозможные слухи о разводе, Дмитрий Маликов продолжает любить свою супругу и остается с ней рядом.