О политике — с азартом и раньше всех

История создания и успеха медиапроекта Politico.

За 16 лет медийный проект Politico проделал впечатляющий путь: от газеты для «вашингтонского политбомонда» (политиков, принимающих решения, и лоббистов, «проталкивающих» решения политиков) — до одного из самых цитируемых изданий в мире журналистики, создателя нового стиля, когда политические новости воспринимаются как спортивные, когда они подаются азартно и с напором. А главное — открывают глаза на политическую кухню Америки.

Эффективно воспользовавшись всеми возможностями интернета, помимо традиционной газеты (распространяемой в американской столице бесплатно и существующей за счет рекламы) основатели Politico сделали ставку на мощный новостной сайт, а также сеть платных специализированных платформ. Журналисты, работавшие в издании с самого начала, за эти годы успели создать самостоятельные новостные проекты, работающие в таком же стиле: рассказывая о политике интересно и драматично, а главное — раньше других.

Используя разветвленную сеть источников внутри правительства и Конгресса, издание, в свою очередь, стало важнейшим информатором американских ветвей власти — исполнительной, законодательной и судебной, с чтения которого начинается утро для чиновников.

И вместе с тем — постоянной «занозой в заднице», рассказывающей миру о том, что американские чиновники хотели бы утаить.

Например, 2 мая прошлого года Politico опубликовала 98-страничный проект документа, в котором указывалось, что Верховный суд готов отменить знаменательное решение по делу «Роу против Уэйда», легализовавшее аборты по всей стране. Главный судья Джон Робертс поручил провести расследование источника грандиозной «утечки». Эта история стала самой популярной в истории издателя: к 6 мая она набрала 11 млн просмотров.

Politico — неизменный организатор одного из раундов президентских дебатов (свидетельство авторитета в масштабе страны), журналисты этого издания — обладатели всевозможных званий и премий. Восемь лет назад открылось европейское издание Politico с брюссельской штаб-квартирой, насчитывающее 200 сотрудников (в США на издание работают 700 человек, половина — в штате). В октябре 2021 года Politico приобрел концерн Акселя Шпрингера (Axel Springer SE). Теперь это формально немецкое СМИ. Но по сути, ничего не изменилось.

Свой «вашингтонский стиль» — писать для тех, кто принимает решения, и, вскрывая подноготную власти, тем самым влиять на нее, а также делать политику, ее законы и механизмы интересными для широкой аудитории — Politico пытается распространить на Европу и остальной мир.Начало

В 2007 году Джо Олбрайтон, известный медиамагнат, друг нескольких президентов, поручил 37-летнему сыну Роберту приобрести девять телевизионных станций в разных штатах, продаваемых группой владельцев The NewYork Times. Семья Олбрайтонов перебралась в столицу из Техаса в 1973 году; глава компании вышел на здешний медиарынок, купив старую газету Washington Star и Channel 7 WMAL-TV, дочернюю компанию ABC, а также взял под контроль банк Riggs National Bank. К 1996 году влиятельный техасский медиамагнат вышел на пенсию и доверил руководство банком и медиакомпанией Allbritton Communications сыну, которому тогда было 25. А до этого Роберт в течение двух лет изучал телевизионный бизнес. Он посещал телестанции, продавал рекламу, изучал технологии, занимался программированием и даже сделал несколько репортажей и включений в эфире.

Банк Riggs попал под расследование по следам событий 11 сентября 2001 года — атак террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке и на Пентагон. Федеральные регуляторы заявили, что банк нарушил федеральные законы «об отмывании денег». Банк согласился выплатить штраф в размере 25 млн долларов. Дальше — больше. Министерство юстиции и ФБР, изучив международную банковскую практику «Риггс», обвинили его в «преступном сокрытии многочисленных подозрительных транзакций». Банк снова признал себя виновным и согласился выплатить еще 16 млн долларов штрафа.

Четыре года Олбрайтон-младший был в центре медиашумихи. Он признался потом журналу «Нью-Йоркер», что негативный опыт обогатил его знаниями о том, как работает современная пресса: «Оглядываясь назад, я теперь смотрю на статьи о других людях по-другому. Ни в одной статье нет всех фактов».

В мае 2005 года компания PNC из Пенсильвании купила Riggs, банк со 150-летней историей. Роберт смог полностью сосредоточиться на медийном бизнесе.

Вместо того чтобы приобрести девять ТВ-станций, как ему рекомендовал отец, он основал Politico — далеко не самую крупную газету в Америке и даже в Вашингтоне. Зато это издание стало медийным феноменом, одним из пионеров «цифровой журналистики». В индустрии, в тот момент заваленной обанкротившимися газетами, Олбрайтон смог зарабатывать в интернете.

Но он был только инвестором, а концепция нового издания, которое будет «продавать политические новости так же успешно, как это делают спортивные телеканалы», принадлежала двум журналистам «Вашингтон пост» — Джону Харрису (до сих пор занимает в редакции почетную должность редактора-основателя) и Джиму ВандеХею (в 2016 году «по лекалам» Politico создал интернет-издание Axios).

Итак, в октябре 2006 года Олбрайтон начал издавать газету. Однако в Вашингтоне уже выходили газеты, посвященные политике, — Roll Call и the Hill. Но именно идея Харриса и ВандеХея — нанять группу из шести звездных и шести молодых репортеров, сделать ставку на веб-сайт и освещать вашингтонскую политику по-новому — запустила проект, ставший знаковым для современной истории журналистики.

Но в начале была масса сомнений. Медиарынок безжалостен и высококонкурентен. Олбрайтон посчитал: денег, чтобы работать только в интернете, недостаточно. Газета приносила рекламу. «Значит, надо поженить газету и интернет».

В новую команду пришли журналисты из Time, Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, The Washington Post, Bloomberg News, Business Week. 23 января 2007 года стартовал веб-сайт the Politico (с 2009-го просто Politico, без артикля).

