Мнение: Крах хороших русских

Написал 16 лет назад – как постепенно они сливались. Причем перед самым концом даже попытались стать “коммунистами-лайт” – но и тут потерпели крах.

“СПС на поводке

Партия СПС всеми силами противится исчезновению с политического горизонта. После звучного краха в 2003-м, когда партия с безнадежными результатами осталась за порогом Государственной Думы, казалось, что дни СПС сочтены; но нет. Проведя пару лет в полном нокдауне, СПС снова зашевелился, обновил руководство «региональными кадрами» и, окормляемый все тем же бессменным идеологом Л.Гозманом и стоящим за ним А.Чубайсом, робко возобновил попытки «вернуться в истеблишмент».

«Обновленцы» выдвинули лозунг «Достройки капитализма» и взяли в качестве главного политтехнолога (по сути – начальника предвыборного штаба) Антона Бакова – молодого человека из Екатеринбурга, известного тем, что в свое время он создал у себя на Урале «рабочее движение «Май». Начала новая команда с успешной кампании в Пермской области по выборам в областное ЗакСобрание. Та кампания более всего запомнилась всем наблюдателям обещанием местных СПС-овцев, ведомых лично лидером СПС Никитой Белых, повысить всем областным пенсионерам пенсии в 2,5 раза. По его словам выходило, что именно в повышении пенсий для пенсионеров, а также зарплат для бюджетников и заключается, собственно, «достройка капитализма».

В декабре прошлого года СПС набрал в Пермской области 16% голосов. В руководстве партии такой результат восприняли с огромным воодушевлением, посчитав его свидетельством верности предпринятых «реформ». Однако уже результаты весенних выборов в ЗакСобрания очередной дюжины субъектов Федерации поубавили оптимизма у партийцев: процент голосов, отданных за «правых», во всех голосующих субъектах колебался в самой опасной близости к цифре 7%, причем чаще – ниже ее. То есть СПС или вообще в очередной раз оставался без своих представителей в ЗакСе, или проходил туда «по нижнему краю», с 1-2 представителями.

Другими словами, весенние выборы самым наглядным образом продемонстрировали партии, что ни о каком «запасе прочности» перед главными выборами в ГосДуму не может быть и речи. Более того, и сам «грандиозный успех» СПС на выборах в Пермском крае весенними результатами оказался сильно «подпорчен»: стали гораздо слышнее голоса скептиков, с самого начала заявлявших, что 16% «пермских» процентов – это не более чем локальная удача, которая объясняется не столько правильным позиционированием и новой Программой, сколько всего лишь тем, что Никита Белых (бывший вице-губернатор) для жителей и (что еще важнее) для пермской «вертикали власти» – свой, «местный».

Фактически, сегодня положению СПС не позавидуешь: думские выборы уже на носу, а все предпринятые ранее меры – «обновление партии», «новая идеология «достройки», «новый молодой лидер» и т.п. – не обеспечили никакой существенной поддержки со стороны населения, не увеличили рейтинг. Прохождение в Думу по-прежнему остается под очень большим вопросом. А это ведь означает, что и само существование партии под угрозой. Один раз еще можно «пропустить» ГосДуму; но кому нужна партия, которая стабильно пролетает «мимо кассы»? Нынешнее законодательство по выборам вообще делает существование «недумских» партий чрезвычайно затруднительным и затратным для спонсоров. Буквально за каждый чих в ходе любых выборов «недумской» партии приходится платить, и немало – в то время как для представленных в ГосДуме партий они не только бесплатны – нет, им еще и положены доплаты из бюджета!

При этом нетрудно заметить, что собственно руководство СПС всячески старается сохранить «хорошую мину при плохой игре» и не скупится на весьма бодрые (чтоб не сказать бодряческие) заявления относительно собственных перспектив. При этом, впрочем, это же руководство, по сути, наложило строгий запрет на любую публичную полемику относительно этих самых перспектив, программы и персоналий внутри самой партии.

Не всеми этот запрет соблюдается. По сообщениям ряда СМИ, «раскольником» выступило московское отделение СПС. Фронда мосСПС вполне ожидаема; для них, по всей видимости, особенно болезненно осознавать, что родная партия лишена всякого представительства в такой близкой (наподобие локтя) для каждого москвича ГосДуме. Камнем преткновения оказался один из ключевых вопросов – отношение к действующей власти. Московский СПС высказал сомнения в том, что СПС должна идти на выборы на стороне действующей власти и поддерживать одного из «преемников»; на их взгляд, стоит рассмотреть альтернативный путь: перейти в жесткую оппозицию «режиму» и, возможно, поддержать «Другую Россию».

Как будут дальше развиваться события? С одной стороны, вроде бы должно быть понятно, что нынешняя команда с ее экзотическими для «правых» лозунгами повышения пенсий и всех социальных выплат ведет СПС прямиком в тупик – то есть к очередному чувствительному краху на парламентских выборах. Не менее ясно, что нынешний глава СПС Белых так и не смог стать сколь-нибудь харизматическим лидером и остается тем, кем он и был всегда – провинциальным чиновником средней руки, который, естественно, в принципе не способен «повести за собой партийные массы».

Однако было бы верхом наивности ожидать, что ввиду всех этих очевидных обстоятельств бунт московского СПС имеет хоть какие-то шансы на успех. Дело в том, что СПС как партия – плоть от плоти нынешнего «режима», а это, в частности, означает, что мнение низовых звеньев, сколь бы они ни были многочисленны, не означает в ней ровным счетом ничего. Все решает позиция «верхов»… До тех пор, естественно, пока у верхов есть деньги.

А как раз деньги пока что есть. Деньги – и пресловутый «админресурс». Неизвестно, нарочно или по неведению, но москвичи покусились на «святое». Ведь давно известно, что само «возрождение» СПС, случившееся осенью прошлого года (когда партия вдруг получила и деньги, и «разрешение» Кремля на участие в выборах) случилось только по одной, весьма прозаической причине: была достигнута договоренность, что СПС «ляжет» под одного из преемников. А именно – под Медведева.

Отсюда пошли и деньги, и драйв, и кураж. Медведев нынче как-то сник – но это наверняка временно. И значит, СПС ему еще понадобится.

У раскольников из московского СПС нет никаких шансов. У самого СПС, впрочем, тоже.

Нормальную правую и либеральную партию в России еще предстоит создавать (2007)

Финальная фраза так и повисла в воздухе. 16 лет прошло – ничего похожего на право-либеральную партию в РФ нет и близко. И главное – никакого разбора полетов тоже не делалось. Что было не так, в чем ошибка, как надо было. В итоге – закономерный финал: сначала лишились всякого политического представительства, потом – тебя или забривают в солдаты и отправляют на бойню, или выдавливают из страны. “При всем богатстве выбора другой альтернативы нет”.

Впрочем, если целью и была “релокация из Мордора”, то можно сказать, что всё у ребят получилось.