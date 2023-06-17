 

“Это нонсенс”: Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

17.06.2023, 22:05, Новости дня
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В последнее время творчество Олега Газманова вызывает много споров. Не секрет, что народный артист активно поддерживает российских военных и исполняет патриотические композиции. Композитор считает, что сейчас такие песни особенно необходимы. Однако в искренность его порывов верят не все.

Основатель группы “Земляне” Владимир Киселев высказался о некоторых знаменитостях, которые ратуют за патриотизм. Бизнесмен заявил, что уважает тех, кто не только открыто заявляет о своих взглядах, но и предпринимает конкретные действия. Особое восхищение у создателя “Земян” вызывают Юлия Барановская, Николай Басков и Григорий Лепс, которые, как он отмечает, “находятся на территориях” и помогают, не пользуясь поддержкой государства.

Также бизнесмен высказался о поступках Олега Газманова и Игоря Матвиенко. Владимир Киселев сомневается в искренности артистов и считает, что они ищут в непростой для родины ситуации собственную выгоду.
Основатель группы “Земляне” упрекнул певцов в том, что они зарабатывают на своих патриотических песнях.

“Поэтому, когда мы узнаем, что такие народные артисты, как господин Матвиенко, господин Газманов получают деньги за написание патриотической песни, мне кажется, что в этот момент Иосиф Давидович Кобзон должен перевернуться в гробу. Ибо представить Кобзона, получающего деньги за свой патриотизм, это нонсенс”, – высказал свое мнение Владимир Киселев.


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