 

Рупор кремлевской пропаганды: Мирный план Африки

17.06.2023, 21:40, Разное
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Мирный план Африки.

1. Достижение мира через дипломатию путем переговоров;

2. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее;

3. Деэскалация конфликта с обеих сторон;

4. Обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН;

5. Гарантии безопасности для всех стран;

6. Обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами;

7. Гуманитарная поддержка для жертв войны;

8. Урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и возвращения детей;

9. Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим в результате войны;

10. Более тесное взаимодействие со странами Африки.

PS. В целом, африканские предложения находятся близко к китайскому мирному плану и также частично приемлемы для России, но полностью неприемлемы для США и их нацистских марионеток. Поэтому они не будут приняты.
Что не помешает России позитивно оценить африканские предложения во время встречи Путина с африканскими лидерами, что должно показать, что Россия стремится к миру, а США стремятся к войне. Тут не важна реакция Зеленского, тут важна реакция глобального Юга. И РФ ее безусловно будет учитывать в публичных оценках африканского мирного плана.

Источник: Colonel Cassad


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