Мнение: Американцы устали от меньшинств, возвращение Домостроя и чем табачники лучше Илона Маска

1. Американцы всё сильнее ненавидят друг друга. Мы уже обсуждали с вами бурный рост сторонников радужной идеологии: сейчас к меньшинствам себя причисляют уже 20% молодых американцев, хотя ранее радужные идеологи рассказывали, будто ориентация – это врождённое и не зависит от рекламы. Неудивительно, что только за последний год число сторонников «очень консервативных» ценностей в США увеличилось с 33% до 38%, тогда как доля «очень либеральных» американцев упала с 34% до 29% (ссылка):



Причину можно понять. Представьте: американский школьник возвращается домой и заявляет родителям, что внуков у них не будет, так как он решил себя оскопить. Школьный психолог и классный руководитель сказали, что так будет гораздо лучше. Нет, дорогие родители, права голоса у вас нет, меня предупредили, что вы будете против. Попробуете мне помешать, меня заберут от вас в клинику, а вас посадят в тюрьму.

Очевидно, что после первого же такого случая в школе — а трансформеры сейчас есть практически в каждой школе США — родители других школьников начнут испытывать сильнейшие эмоции в адрес системы.

Разочарование в либеральной повестке, включающей в себя также смену пола, БЛМ, радикальные зелёные идеи – плохой знак для нынешних властей США, которые сделали ставку именно на меньшинства. Причём Демократическая партия рискует потерять в том числе и многих молодых избирателей: в возрастной группе от 18-29 число сторонников консервативных идей выросло за два года с 24% до 30%.

Более половины американцев (54%) считают состояние моральных ценностей в стране плохим, а подавляющее большинство отмечает, что ситуация в этой сфере ухудшается (83%). Это худшие показатели за 20 лет соответствующих опросов (ссылка).

Причин подобных перемен общественного мнения несколько. Это и экономический кризис, рекордная инфляция и падение уровня жизни, случившиеся в президентство Байдена. Это и дошедшее до точки кипения раздражение традиционных американцев, которым захваченные радужными адептами СМИ и система образования навязывают разрушительные для их семей и детей установки.

Наконец, это банальные перемены в демографии США: леволибералы лучше привлекают адептов с помощью пропаганды, но плохо размножаются половым путём в силу своих убеждений, тогда как консерваторы размножаются лучше и детей у них больше. Значительное число мигрантов в США хоть и выступают против антимигрантской повестки, но в остальном являются сторонниками скорее традиционных ценностей.

В особенности это касается приезжих из исламских стран. Так, в городе Хэмтрамк в штате Мичиган – первом в США городе с мусульманским большинством населения – местный городской совет, состоящий из мусульман, запретил демонстрацию радужных флагов и иные проявления радужной идеологии (ссылка).

Вероятно, правящие ныне в США леволибералы попытаются придушить этот консервативный поворот в сознании американцев. Но сделать им это будет непросто: как показывают цифры, хоть сторонников радужной диктатуры в США и много, но всё же они находятся в меньшинстве.

2. В российской Госдуме предлагают, чтобы школьники и студенты начали изучать «Домострой» (ссылка):



Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко захотел вернуть Домострой в российские школы и вузы. Его комментарий приводится в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД».

По его мнению, сейчас ценность брака в стране практически нулевая. Возвращение Домостроя в образовательные учреждения помогло бы преодолеть проблему, допустил Диденко.

«Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи», — заявил замруководителя фракции.

С одной стороны, написанный в XVI веке «Домострой» не так уж плох: там содержится немало разумных советов на все времена.

А известное представление о том, что согласно «Домострою» мужьям разрешается бить жён, является мифом: на самом деле, разрешается бить только детей и слуг, причём объясняется, как это делать, не нанося вреда их здоровью (ссылка). Вероятно, для тех суровых времён это было весьма актуальным и прогрессивным руководством.

С другой стороны, основная часть книги посвящена не столько семейным отношениям, сколько ведению домашнего хозяйства, и за 500 лет в этой сфере слишком многое успело устареть. Пожалуй, не следует воспринимать эту новость иначе, как очередной пиар от фракции ЛДПР.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

…электрическая компания Tesla гения современности Маска набрала в этом месяце по ESG-рейтингу от почтенной S&P Global 37 очков, а компания Philip Morris, успешно травящая землян куревом, набрала 84 очка.

Что касается British American Tobacco – то она получила ESG-оценку от Лондонской фондовой биржи, и эта оценка 94 балла.

Нет, нам не показалось: табачные компании куда больше любят людей и природу, чем сомнительный в идеологическом плане Маск.

Данный курьёз объясняется просто: табачные компании добрали за идейную правильность. Они назначили себе в советы директоров много негров, дам и ЛГБТКИ++, а ещё дали денег на финансирование бизнесов меньшинств и на продвижение трансженщин в спорте.