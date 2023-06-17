Особые прически для пляжа. Готовимся к жаре, убирая волосы в хвост, пучки, косички

Если у вас запланирован отпуск, вы, вероятно, уже думаете о том, какие наряды будете носить, какие предметы первой необходимости возьмете с собой и какие прически подойдут для отпуска.

Когда дело доходит до выбора подходящих для пляжа укладок, то можно столкнуться с трудностями. Ведь нужна прическа, которая выдержит ветер, море и жару, продержится весь день. К счастью, есть хорошие варианты. Рассматриваем их и вдохновляемся образами.

Распущенные волосы

Этим летом по-прежнему в моде небрежные пляжные волны.

Это означает, что вам достаточно создать легкую волну на локонах и немного взъерошить шевелюру.

Вы можете носить прическу на прямой пробор. Либо для придания объема сделать боковой пробор.

Косички

Афрокосички — самый практичный вариант. С такой прической вы наверняка забудете о том, что такое укладка.

Вы можете делать из косичек разные прически: например, хвостик, мальвинку и т. д.

Как вариант, если у вас густые и длинные волосы, сплетите одну толстую косу.

Смотрится такая прическа восхитительно.

Хвост

Конский хвост — идеальное решение как для лета и моря. Можно не переживать, что волосы на голове будут выбиваться, падать на лицо, мешать.

Чтобы прическа не выглядела не по-пляжному гламурно, не делайте хвост слишком тугим. Не страшно, если прядки не будут слишком приглажены к голове.

Пучок или мальвинка

Пучок — излюбленная прическа девушек на отдыхе. Если вам надоела классическая вариация, тогда попробуйте сделать половинчатый пучок.

Просто сформируйте из верхней части волос на макушке петельку. Зафиксируйте сзади.

Если у вас длинные локоны, то вы можете сделать мальвинку.

Волосы в верхней части головы просто заведите назад и зафиксируйте крабиком или любой другой заколкой.

Крабик

Прически на собранные волосы пользуются особым спросом летом в жару. Попробуйте сделать простую прическу, заколов локоны на затылке крабиком.

Добавьте модный элемент в виде челки-«усиков».