 

Особые прически для пляжа. Готовимся к жаре, убирая волосы в хвост, пучки, косички

17.06.2023, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если у вас запланирован отпуск, вы, вероятно, уже думаете о том, какие наряды будете носить, какие предметы первой необходимости возьмете с собой и какие прически подойдут для отпуска.

Когда дело доходит до выбора подходящих для пляжа укладок, то можно столкнуться с трудностями. Ведь нужна прическа, которая выдержит ветер, море и жару, продержится весь день. К счастью, есть хорошие варианты. Рассматриваем их и вдохновляемся образами.

Распущенные волосы

Этим летом по-прежнему в моде небрежные пляжные волны.

Это означает, что вам достаточно создать легкую волну на локонах и немного взъерошить шевелюру.

Вы можете носить прическу на прямой пробор. Либо для придания объема сделать боковой пробор.

Косички

Афрокосички — самый практичный вариант. С такой прической вы наверняка забудете о том, что такое укладка.

Вы можете делать из косичек разные прически: например, хвостик, мальвинку и т. д.

Как вариант, если у вас густые и длинные волосы, сплетите одну толстую косу.

Смотрится такая прическа восхитительно.

Хвост

Конский хвост — идеальное решение как для лета и моря. Можно не переживать, что волосы на голове будут выбиваться, падать на лицо, мешать.

Чтобы прическа не выглядела не по-пляжному гламурно, не делайте хвост слишком тугим. Не страшно, если прядки не будут слишком приглажены к голове.

Пучок или мальвинка

Пучок — излюбленная прическа девушек на отдыхе. Если вам надоела классическая вариация, тогда попробуйте сделать половинчатый пучок.

Просто сформируйте из верхней части волос на макушке петельку. Зафиксируйте сзади.

Если у вас длинные локоны, то вы можете сделать мальвинку.

Волосы в верхней части головы просто заведите назад и зафиксируйте крабиком или любой другой заколкой.

Крабик

Прически на собранные волосы пользуются особым спросом летом в жару. Попробуйте сделать простую прическу, заколов локоны на затылке крабиком.

Добавьте модный элемент в виде челки-«усиков».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

17.06 / О политике — с азартом и раньше всех

17.06 / Мнение: Крах хороших русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика