 

“Их карьера пойдет вниз”: что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России

17.06.2023, 20:50, Новости дня
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Многие из тех знаменитостей, кто высказались против текущего политического вектора, собрали чемоданы и отправились на поиски лучшей жизни. Многие из них позже получили статус иноагента, остальные же, например, Вера Брежнева и Константин Меладзе, его пока не были “удостоены”.

Разумеется, что звезды шоу-бизнеса вкладывались в недвижимость, поэтому сбежав из страны были вынуждены ломать голову над тем, что же сделать с роскошными хоромами, куда десятилетиями вливали свои гонорары.

Иноагент Земфира вынуждена была переписать свою квартиру на подругу Ренату Литвинову, многие знаменитости продали свое жилье, а вот Вера Брежнева и Константин Меладзе решили сдавать свой особняк. За аренду они запросили нескромные 1,8 миллиона рублей в месяц.

Прокомментировать это захотел известный политолог Дмитрий Раевский. В эксклюзивном интервью, который он дал редакции Дни.ру, он подчеркнул, что за границей интерес публики к Брежневой и Меладзе не сможет достигнуть прежних показателей. Именно по этой причине артистам и придется искать дополнительный заработок в сфере аренды жилья.

Дмитрий Раевский. Фото: личный архив

“Они не будут так востребованы и их карьера пойдет вниз”, – высказался он о будущем Веры Брежневой и Константина Меладзе после переезда из России.


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