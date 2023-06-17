 

Удалось создать синтетический эмбрион человека

17.06.2023, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние годы технологический прогресс в медицине достиг неслыханной высоты благодаря развитию биотехнологий и генной инженерии. И вот недавно в научном сообществе появилась информация об удивительном эксперименте, который может стать революционным в области медицины – ученые вырастили синтетический эмбрион из человеческих стволовых клеток.

Это был очень трудный и долгий процесс, где использовали технологии криогенной консервации, клонирования и культуры тканей, чтобы получить синтетический эмбрион. В процессе ученые использовали только человеческие стволовые клетки, что немаловажно для их дальнейшего использования в медицине.

Это означает, что мы можем использовать эти разработки для создания новых органов и тканей, не прибегая к донорству. Благодаря этому эксперименту на горизонте уже виднеется возможность избавления мира от очередей на пересадку органов и разных сложных операций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

17.06 / О политике — с азартом и раньше всех

17.06 / Мнение: Крах хороших русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика