 

Создана система навигации на основе космических лучей

17.06.2023, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Токио создали новую уникальную навигационную систему, работающую на основе космических лучей. Название ей – MuWNS. Данная система призвана улучшить точность навигации для автомобилей, роботов и других технических устройств.

Новая разработка основана на технологии, которая позволяет определить местоположение объекта с точностью до пяти метров. Это достигается благодаря процессу обработки данных о космических лучах, которые проникают в Землю через ее поверхность.

По словам ученых, MuWNS имеет ряд преимуществ по сравнению с другими навигационными системами, основанными на использовании GPS. В первую очередь, она более точная и оперативная, поскольку работает независимо от сигнала спутника. Также имеет широкий спектр применения и может быть использована, например, для более точного определения глубины морей и океанов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

17.06 / О политике — с азартом и раньше всех

17.06 / Мнение: Крах хороших русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика