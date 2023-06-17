Создана система навигации на основе космических лучей

Ученые из Токио создали новую уникальную навигационную систему, работающую на основе космических лучей. Название ей – MuWNS. Данная система призвана улучшить точность навигации для автомобилей, роботов и других технических устройств.

Новая разработка основана на технологии, которая позволяет определить местоположение объекта с точностью до пяти метров. Это достигается благодаря процессу обработки данных о космических лучах, которые проникают в Землю через ее поверхность.

По словам ученых, MuWNS имеет ряд преимуществ по сравнению с другими навигационными системами, основанными на использовании GPS. В первую очередь, она более точная и оперативная, поскольку работает независимо от сигнала спутника. Также имеет широкий спектр применения и может быть использована, например, для более точного определения глубины морей и океанов.