BDI: экономика Германии столкнется со стагнацией до конца 2023 года

В Германии, крупнейшей экономике Европейского союза (ЕС), в этом году может начаться стагнация. Это означает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) будет нулевым.

Как пишет информационное агентство Bloomberg, по результатам этого года ожидается, что Германия начнет отставать от мировой экономики. Хотя ранее предполагалось, что эта ведущая экономика ЕС покажет низкие темпы роста.

В статье поясняется, что в свете целого ряда внутренних и внешних факторов специалистам BDI пришлось пересмотреть свою оценку динамики ВВП. “Мы только что понизили наш прогноз роста Германии до 0%. Мировая экономика вырастет на 2,7%”, – заключил Руссвурм, президент Федерации германской промышленности.

Der Standard рассказал 28 мая, что техническая рецессия в Германии в первом квартале этого года может быть признаком кризиса в экономике. Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии, который представляет собой экономическую продукцию страны, снизился на 0,3% с начала 2023 года. На такую же величину упала экономика Австрии.