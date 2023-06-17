Мнение: США с точки зрения Китая, евразийский ядерный альянс и причины пожаров в Канаде

1. В Китае, который довольно много заимствовал у западных капиталистов после начала капиталистических реформа Дэна Сяопина в 1979 году, давно уже не смотрят на США как на образец для подражания. Судя по карикатуре в официальном китайском издании Global Times, современные Соединённые Штаты для Китая – это страна-лидер по величине долгов, по внутренней разделённости общества и дисфункции государства (ссылка).



И этот свой взгляд на США китайцы активно транслируют не только у себя, но и на другие страны, включая и самих американцев (Global Times, как можно догадаться, издаётся на английском языке).

Для Вашингтона это большая проблема. Доминирование США в мире на протяжении десятилетий строилось не только на мощной когда-то реальной промышленности, на армии и технологиях, но и на успешной пропаганде американской государственной, общественной и экономической модели как самой эффективной в мире.

Теперь же в американскую модель больше не верят, над ней откровенно смеются. Причём ситуация кардинальным образом отличается от времён Холодной войны, когда коммунистические страны критиковали и высмеивали капиталистов, однако сами так и не смогли сколь-нибудь убедительно продемонстрировать сравнимой с капитализмом эффективности экономики, не говоря уже об уровне жизни.

Сейчас, в 2023 году, всё иначе. Россия и Китай стали успешными капиталистическими странами, у нас крепкое государственное управление и достаточно сплочённое общество. Не все проблемы ещё решены, но мы уверенно идём по пути прогресса. Тогда как США, поражённые болезнью мульти-зелёно-радужного левачества, деградируют.

2. В пример можно привести ту же атомную отрасль. На Западе, благодаря усилиям зелёных, в одних странах ядерную энергетику попросту ликвидировали, в других она влачит жалкое существование и страдает от недоинвестирования. Только в последние пару-тройку лет в Британии и США схватились за голову и начали попытки исправить эту ситуацию. В то время как Россия и Китай сохранили и упрочили за собой позицию безусловных мировых лидеров в сфере развития технологий мирного атома (ссылка):



На Россию и Китай приходится 70% строящихся или проектируемых АЭС в мире.

Россия и КНР расширяют свое присутствие в сфере ядерной энергетики, уже сейчас на страны приходится почти 70% строящихся или проектируемых реакторов в мире, свидетельствуют данные Информационного центра электроэнергетики Японии.

В настоящее время 110 ядерных реакторов третьего поколения, которые отвечают усиленным мерам безопасности и применяются после аварии на Чернобыльской АЭС, находятся на стадии строительства или проектирования. На Китай приходится 46 реакторов, за ним следует Россия (30), пишет газета Nikkei. Вместе они занимают 69%-ную долю мирового рынка в этой области.

При этом 33 реактора строятся или планируются к постройке за пределами этих стран. Россия имеет наибольшее количество “зарубежных реакторов” – 19, и, несмотря на растущую оппозицию со стороны ЕС и США, она сохраняет мировое влияние в ядерной энергетике.

Среди последних успешных проектов: строительство АЭС “Аккую” в Турции и АЭС “Эд-Дабаа” в Египте. Китай в свою очередь укрепляет связи в ядерной энергетике с Пакистаном и планирует построить АЭС в Аргентине, пишет ТАСС.

С другой стороны, в США, Европе и Японии после аварии на японской АЭС “Фукусима-1” в 2011 году, вызванной землетрясением и цунами, строительство новых реакторов было отложено, а сама сфера ядерной энергетики подвержена воздействию проблем, препятствующих развитию. Так, экспорт Японии, связанный с ядерной энергетикой, упал в 5,5 раза за период с 2010 по 2020 год, а внутри страны правительство сталкивается с противодействием местных властей при попытках перезапустить реакторы, остановленные после трагедии на “Фукусиме-1”.

3. В недавних пожарах в Канаде выгорела территория, которую по величине сравнивают с небольшой европейской страной, навроде Швейцарии. Вот любопытная версия о том, кто виноват в произошедшем (ссылка):

Вероятно, автор заметки иронизирует, ведь такие же рассказы циркулировали в сети во время пожаров в Сибири – якобы чиновники таким образом скрывали недостачу леса, отправленного на экспорт в Китай. Но, как отмечает блогер Китайский связной, «В некоторые игры можно играть и вдвоём».