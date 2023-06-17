Руна Астарстафур, кельтский узел и талисман Венеры: семь магических символов бесконечной любви

Магия символов привлекала людей с древних времен. Они наделяли те или иные знаки большой силой. У египтян это были иероглифы, а у кельтов и викингов – руны. В каждой культуре имелись собственные символы, которые, согласно верованиям, могли привлекать богатство, удачу, здоровье, любовь, а могли насылать проклятие на врагов.

То есть, магических знаков было большое количество, и каждый из них “отвечал” за то или иное желаемое действие. Рассмотрим те из них, которые в различных культурах применяли для привлечения любви.

В каком виде используются талисманы

В старину символы рисовали на пергаменте, вырезали на дереве, на камне или на металле. В современном мире магические знаки чаще всего распечатывают на бумаге и вешают в рамке на стену. А также наносят их в виде гравировки, вышивки или рисунка на различные декоративные предметы. Считается, что действие талисмана будет наиболее эффективным, если изображение магического знака имеется на украшении, например, на кулоне, и постоянно носится с собой.

А также существует мнение, что наиболее действенным является оберег, который человек изготавливает собственноручно. Считается, что в таком случае вы передаете талисману свою энергию и тем самым увеличиваете его силу. Так как он сильнее “почувствует” ваше желание и быстрее исполнит его.

Символ любви в Исландии

Это исландский символ любви, который существовал у викингов. Нарисовать его очень просто. А также его несложно вышить. Занимаясь изготовлением этой руны, нужно повторять про себя мантру: “Я счастлив” или “Я нашел свою вторую половину”. Считается, что именно таким образом работает закон притяжения: нужно жить так, как будто ваше желание уже исполнилось.

Любовная руна Астарстафур

Это также древняя исландская руна, которая настолько сложна, что сама по себе рассматривается в качестве амулета. Если постоянно носить его с собой, то он привлечет к вам большую любовь. А также он поддерживает это чувство. Поэтому, когда вы обретете личное счастье, не спешите расставаться с руной Астарстафур, чтобы удержать его.

Символ планеты Венеры

Использование символа Венеры – планеты любви и красоты в качестве любовного талисмана может показаться очевидным, но это, как уверяют сторонники магических учений, не отменяет его эффективности. Поскольку Венера управляет созвездиями Тельца и Весов, представителям этих знаков зодиака в особенности рекомендуется носить с собой изображение этого символа в том или ином виде, если они мечтают о любви. Но и те, кто родился под другими созвездиями, могут воспользоваться этим талисманом.

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Талисман Венеры

Это более сложный знак, который включает в себя и изображение предыдущего символа. Этот знак становится талисманом при нанесении его на бумагу и также помогает привлекать любовь. Особенно популярным он был у оккультистов в XVIII веке, когда наблюдалось всеобщее увлечение астрологией.

Китайский символ любви

Конечно, такое изображение не назовешь простым, но смотрится оно весьма привлекательно. И, наверное, стоит потрудиться, чтобы самостоятельно изобразить его. В процессе рисования следует сосредоточиться на своем желании найти вторую половину. А затем представить, что вы уже вместе и почувствовать радость от этого.

Кельтский любовный узел

Этот символ связан не только с любовью, но и с дружбой. То есть, с его помощью в древние времена привлекали и то, и другое. Изобразить его не так-то просто, но поскольку кельтские символы довольно популярны сегодня, вероятность того, что вы сможете приобрести украшение, где он присутствует, довольно велика.

Символ любви вуду

В магических культах вуду этот символ называется “Эрзули” и означает одного невидимых духов лоа, символизирующего богиню Латато, выступающую в различных обличьях – женщины, девушки, матери. Это изображение также используется для привлечения любви.