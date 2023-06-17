 

Больше никаких пластмассовых каблуков – этим летом в моде классические эспадрильи: идеи стилизации такой обуви

17.06.2023, 19:45, Разное
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В 2016 году Ким Кардашьян вышла в свет в обуви с пластиковой полоской в передней части стопы и на прозрачном блочном каблуке. Семь лет спустя прозрачные каблуки по-прежнему в тренде, их популярность растет, в том числе и этим летом. Поскольку все знаменитости ходят в такой обуви, совсем неудивительно, что она стала мейнстримом. Прозрачная обувь из пластмассы создает иллюзию того, что вы «ходите» по воздуху. Вы также кажетесь выше в прозрачной обуви, что является плюсом для миниатюрных девушек, которые любят носить каблуки.

Хотя эта обувь, как правило, сочетается со многими нарядами, иногда пластмасса может выглядеть дешево. Кроме того, в закрытой пластмассовой обуви ноги очень легко потеют. Безусловно, летом можно найти вариант получше. Например, эспадрильи.

Преимущества

Замените уже неактуальные пластмассовые туфли на обувь на танкетке или эспадрильи на платформе. Хотя эспадрильи были созданы в Испании в четырнадцатом веке, они не утратили своей актуальности по сей день.

Эспадрильи на платформе стали популярны в конце девяностых и в начале нулевых годов. Поскольку сегодня вернулось много трендов из того периода, это значит, что они хорошо сочетаются со многими нарядами стиля ретро.

Эспадрильи — это обувь на джутовой подошве, которая обычно оснащена лентами или веревками для фиксации на ноге. Верх выполнен из текстиля или замши. Первый вариант, конечно, предпочтительнее для лета и жары.

Такая обувь сочетает в себе изящество, красоту и комфорт. Вам будет удобно в эспадрильях и во время вечерних прогулок по набережной, и при посещении дискотек.

Универсальное решение

В то время как эспадрильи на высокой платформе отлично подходят для вечернего лука, такая же обувь на низкой танкетке больше применима в контексте уличных и повседневных образов. Эспадрильи на танкетке отлично подходят для прогулок, встреч с друзьями, шопинга или даже или путешествий. Они гармонично сочетаются с шортами, платьями, джинсами и любимыми макси-юбками.

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Эспадрильи изготавливаются из натуральных материалов, поэтому не беспокойтесь об обильном потоотделении ног. Его не будет.

Разнообразие вариантов

Эспадрильи представлены сегодня в очень широком ассортименте. Это означает, что у вас есть из чего выбирать.

Вы можете отдать предпочтение как однотонной обуви, так и с принтом. Хорошая идея образа — подобрать эспадрильи с таким же рисунком, как и ваша одежда для создания целостного образа в повседневном стиле. Например, это может быть принт в горошек, который сейчас в моде.

Хотя модные эксперты рекомендуют делать выбор в пользу «тихой роскоши» и отказаться от логомании, вы можете поступить по-своему. В конце концов, лето на то и лето, чтобы нарушать установленные правила. Есть желание похвастаться дизайнерскими эспадрильями с логотипом известного бренда? Тогда обязательно включите в свой лук такую обувь. Пусть другие завидуют вашим крутым эспадрильям.

Если деньги для вас не проблема, рассмотрите обувь из телячьей кожи. Это превосходный материал для лета. В таких эспадрильях вы будете себя чувствовать как в самых удобных домашних тапочках.


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