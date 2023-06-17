Лукашенко пообещал «жесточайше привлечь» прапорщика, который продал Приднестровской Республике российскую ядерную боеголовку
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что прапорщик Виктор Зданович, продавший Минобороны Приднестровья российскую ядерную боеголовку, понесёт за это ответственность. В действиях военного явно просматриваются признаки воровства и незаконной торговли оружием, считает глава государства.
Выступая перед журналистами в субботу, 17 июня, он возмутился «бардаком», который развели его подчинённые в армии.
«Взял чужое – это как называется? Это же российские боеголовки, они нам их доверили. А мы это доверие не оправдали, – возмутился Лукашенко. – Мы этого прапорщика жесточайше привлечём уже в понедельник, мы его в бараний рог сотрём. Сейчас выходные, органы отдыхают, но в понедельник с самого утра немедленно его искать и судить, если не сбежит. Я приказываю».
Власти ПМР уже подтвердили, что оружие доставлено на их территорию вместе со средствами доставки, которые тоже предположительно украл прапорщик Зданович. В то же время в Тирасполе говорят, что не намерены ужесточать внешнюю политику и отказываться от мирных инициатив – в самое ближайшее время власти республики предложат официальному Кишинёву активизировать переговоры об условиях, на которых Молдавия войдёт в состав Приднестровья.
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