Лукашенко пообещал «жесточайше привлечь» прапорщика, который продал Приднестровской Республике российскую ядерную боеголовку

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что прапорщик Виктор Зданович, продавший Минобороны Приднестровья российскую ядерную боеголовку, понесёт за это ответственность. В действиях военного явно просматриваются признаки воровства и незаконной торговли оружием, считает глава государства.

Выступая перед журналистами в субботу, 17 июня, он возмутился «бардаком», который развели его подчинённые в армии.

«Взял чужое – это как называется? Это же российские боеголовки, они нам их доверили. А мы это доверие не оправдали, – возмутился Лукашенко. – Мы этого прапорщика жесточайше привлечём уже в понедельник, мы его в бараний рог сотрём. Сейчас выходные, органы отдыхают, но в понедельник с самого утра немедленно его искать и судить, если не сбежит. Я приказываю».

Власти ПМР уже подтвердили, что оружие доставлено на их территорию вместе со средствами доставки, которые тоже предположительно украл прапорщик Зданович. В то же время в Тирасполе говорят, что не намерены ужесточать внешнюю политику и отказываться от мирных инициатив – в самое ближайшее время власти республики предложат официальному Кишинёву активизировать переговоры об условиях, на которых Молдавия войдёт в состав Приднестровья.

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