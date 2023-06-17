Собянин сообщил о запуске бизнес-портала на Russpass

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17.06.2023, 19:32, Новости дня
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“Теперь эта онлайн-площадка заработает и для представителей туротрасли столицы, регионов и зарубежных партнеров”, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что на бизнес-портале собрано много удобных инструментов. Так, организаторы туристических активностей смогут размещать информацию в ежемесячном календаре Мостуризма..

На бизнес-портале действует калькулятор расчета размера грантов и субсидий в сфере туризма, фотобанк с видами столицы. Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора подрядчика для организации мероприятий.

“В разделе “Бизнес” в онлайн-журнале RUSSPASS Mag будут публиковаться аналитические статьи, интервью с лидерами рынка и другие полезные материалы”, – рассказал Собянин.

Сервис для путешествий Russpass запустили в июле 2020 года. С тех пор им воспользовались более семи миллионов раз.

На портале доступно 30 сервисов и более 20 тысяч продуктов для путешественников. Информация предоставлена на четырех языках. Пользователи могут спланировать поездку и забронировать билеты в гостиницу.

Регистрация в сервисе теперь доступна через СМС-сообщения. Купить билеты, забронировать номер в отеле и оплатить экскурсию стало еще проще.


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