 

В Кемерово грабитель напал на охранника ТЦ

17.06.2023, 19:32, Новости дня
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В Кемерово правоохранительные органы задержали злоумышленника, который напал с ножом на охранника одного из местных торговых центров. Грабитель планировал обчистить магазин, однако ему помешали сработавшая сигнализация и прибывшие на место сотрудники безопасности.

Об этом сообщает телеканал “Царьград” со ссылкой на ГУ МВД РФ по Кемеровской области. По данным портала VSE42.RU, ножевое ранение одному из охранников нанес ранее судимый 59-летний местный житель. Пострадавший госпитализирован.


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