 

КНР проводит эксперименты с ядерными реакторами

17.06.2023, 19:30, Разное
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С начала 2021 года Китай запустил два экспериментальных ториевых ядерных реактора в провинциях Цзянсу и Гуандун. Такое решение вызвало интерес во многих научных кругах, поскольку они давно считаются возможным альтернативным источником энергии, который может решить существующую проблему с недостатком энергии.

Ториевый ядерный реактор – это устройство, работающее на основе реакции деления тория, ядерного топлива, а не урана, которое используется в традиционных атомных реакторах. Кроме того, торий дешевле и обладает большей эффективностью, чем уран.

Однако запуск ториевого ядерного реактора для Китая является всего лишь экспериментом. Китай не планирует на основе этих реакторов создавать энергетические установки, их главная задача – установить процесс работы реакторов и выявить оставшиеся проблемы. Тем не менее реакторы Цзянсу и Гуандун коммерциализировать не планируют.


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