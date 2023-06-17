 

Нашли ответ на вопрос, кто был первым: яйцо или курица

17.06.2023, 19:30, Разное
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В наше время существуют загадки, которые пытаются разгадать как ученые, так и обычные люди. Одной из таких является вопрос о том, что было раньше — курица или яйцо? Но на днях в Великобритании был найден ответ.

Исследователи из Университета Шеффилда провели тщательное исследование происхождения курицы и яйца. Они оказались правы — курица была первой. У исследователей были основания для такой уверенности.

Оказалось, что протокурица, и только она могла породить яйцо, из которого вылупится новая курица. То есть в начале была протокурица, которая случайно сменила генетический материал и эволюционировала.

Получается, что эта давняя загадка с исходом не порадовала тех, кто всегда был на стороне яйца. Однако благодаря новому исследованию теперь мы знаем точный ответ и не будем склоняться к бесконечной дискуссии на эту тему.


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