Нашли ответ на вопрос, кто был первым: яйцо или курица

В наше время существуют загадки, которые пытаются разгадать как ученые, так и обычные люди. Одной из таких является вопрос о том, что было раньше — курица или яйцо? Но на днях в Великобритании был найден ответ.

Исследователи из Университета Шеффилда провели тщательное исследование происхождения курицы и яйца. Они оказались правы — курица была первой. У исследователей были основания для такой уверенности.

Оказалось, что протокурица, и только она могла породить яйцо, из которого вылупится новая курица. То есть в начале была протокурица, которая случайно сменила генетический материал и эволюционировала.

Получается, что эта давняя загадка с исходом не порадовала тех, кто всегда был на стороне яйца. Однако благодаря новому исследованию теперь мы знаем точный ответ и не будем склоняться к бесконечной дискуссии на эту тему.