Генетики открыли вещество, продлевающее жизнь на 10 лет и которое содержится в энергетических напитках

Ученые из Колумбийского университета в США обнаружили вещество, которое может продлить жизнь человека на 10 лет. Как пишет Stnews, исследователи пришли к выводу, что им является таурин.

Таурин содержится во многих энергетических напитках, которые популярны среди отечественной молодежи. Исследователи обнаружили во время экспериментов на мышах, что после употребления таурина продолжительность жизни этих животных увеличивалась на 12 процентов. Это эквивалентно тому, что человек живет дополнительные 10 лет.

Доцент Виджай Ядав отметил: “Таурин обладает способностью дополнительно помогать организму среднего возраста. Он довольно хорошо укрепляет иммунную систему человека”.