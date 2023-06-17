 

Генетики открыли вещество, продлевающее жизнь на 10 лет и которое содержится в энергетических напитках

17.06.2023, 19:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Колумбийского университета в США обнаружили вещество, которое может продлить жизнь человека на 10 лет. Как пишет Stnews, исследователи пришли к выводу, что им является таурин.

Таурин содержится во многих энергетических напитках, которые популярны среди отечественной молодежи. Исследователи обнаружили во время экспериментов на мышах, что после употребления таурина продолжительность жизни этих животных увеличивалась на 12 процентов. Это эквивалентно тому, что человек живет дополнительные 10 лет.

Доцент Виджай Ядав отметил: “Таурин обладает способностью дополнительно помогать организму среднего возраста. Он довольно хорошо укрепляет иммунную систему человека”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

17.06 / О политике — с азартом и раньше всех

17.06 / Мнение: Крах хороших русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика