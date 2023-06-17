Определены три продукта, которые могут помочь быстро похудеть

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17.06.2023, 19:14, Разное
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Эксперты назвали продукты, которые помогут похудеть всего за несколько недель.

На первом месте стоит ананас, который содержит не только витамин С, но и фермент бромелайн. Отличительной особенностью этого фермента является его способность ускорять переваривание белков. Благодаря этому веществу организм человека может более быстро очиститься от токсичных веществ. Бромелайн также помогает снять отеки и в целом благотворно влияет на пищеварение.

Вторым лучшим продуктом эксперты назвали шпинат. Содержащиеся в этом полезном овоще фолиевые кислоты, калий и магний необходимы человеческому организму. Сочетание всех этих веществ активизирует сжигание жира, позволяя быстро и эффективно похудеть.

Врачи также говорят о пользе лука-порея для здоровья. В нем содержится много полезных веществ, в том числе кальций и магний, а также витамины В6 и А. Кроме того, лук-порей способствует похудению.

Однако эксперты говорят, что не стоит ограничиваться только этими продуктами в попытке снизить вес, хотя добавление их в рацион очень благоприятно скажется на общем здоровье организма


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