 

Рупор кремлевской пропаганды: Украина стала для нас примером

17.06.2023, 19:05, Разное
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Деятелям топившим за Тихановскую в 2020-м году большой привет. А помните эти прекраснодушные рассказы, что БЧБ и змагары это не одно и тоже и что к майдану и Украине это никакого отношения не имеет.
Вопрос о том, является для них примером майданная Украина и политика дерусификации Белоруссии я полагаю является риторическим.

Белорусам это на заметку, для понимания (хотя большинство это и так понимают), как близка просвистела тогда роковая пуля, которая чуть было не отправила Белоруссию на майданную помойку.

Источник: Colonel Cassad


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