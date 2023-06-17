Рупор кремлевской пропаганды: Украина стала для нас примером

Деятелям топившим за Тихановскую в 2020-м году большой привет. А помните эти прекраснодушные рассказы, что БЧБ и змагары это не одно и тоже и что к майдану и Украине это никакого отношения не имеет.

Вопрос о том, является для них примером майданная Украина и политика дерусификации Белоруссии я полагаю является риторическим.

Белорусам это на заметку, для понимания (хотя большинство это и так понимают), как близка просвистела тогда роковая пуля, которая чуть было не отправила Белоруссию на майданную помойку.

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