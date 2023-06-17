Вязаный с платьем, джинсовый с юбкой карго: как стилизовать модный в этом сезоне жилет

Жилет – это одна из вещей гардероба, которые пользуются большой популярностью во все времена. Это объясняется его практичностью, и в то же время он выглядит очень стильно. В сезоне лето-2023 жилеты находятся на пике моды. Вот советы стилистов о том, с какой одеждой и обувью они сочетаются лучше всего.

Жилет из денима (главное фото)

Как и джинсовые брюки, укороченный джинсовый жилет – одна из тех вещей, которые могут сочетаться со всем. Надевайте его со свободным низом, чтобы создать гармоничный ансамбль. Это может быть вещь из любого материала и любого стиля. Например, подойдет юбка карго в пол, брюки карго или брюки из того же денима, но другого оттенка. Жилет может быть дополнен рубашкой нараспашку, надетой сверху, жакетом или носиться отдельно. В последнем случае это будет соответствовать уличному стилю.

В стиле преппи

Классический способ носить жилет – с рубашкой, галстуком и плиссированной юбкой, что вызывает ассоциации со стилем преппи. Для создания изысканного образа подойдет и брючный костюм-тройка с галстуком. Его можно надеть с брогами, балетками или лодочками. А если вы хотите добавить в свой лук брутальности и панковского духа, дополните его армейскими ботинками и аксессуарами в виде массивных цепочек.

Вязаный с платьем

Одним из модных трендов 2023 года является вязаный жилет. Он позволяет абстрагироваться от моды на одежду оверсайз. Попробуйте использовать укороченный фасон, надетый поверх рубашки или платья. Такая модель придаст силуэту стройности и добавит в образ изюминку.

В тонкую полоску

Очень эффектно смотрится жилет с брюками в тонкую полоску. Этот образ украсят игривые аксессуары в виде ожерелья и пояса-цепочки. В сочетании с туфлями-лодочками они превращают офисный костюм в нарядный и очень стильный.

Кожаный жилет оверсайз

Этот лук ассоциируется со стилем рок-н-ролл. Кожаный жилет большого размера, который надет сверху блузки, футболки или даже блейзера, придает наряду изюминку, остроту, подобно кожаной куртке в стиле вестерн. Такой жилет рекомендуется носить с расклешенными брюками или с мешковатыми широкими джинсами.

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Двубортный с брюками-кюлотами

Если вы хотите приобрести на лето двубортный костюм оверсайз, то хорошим вариантом для вас будет жилет с брюками-кюлотами. Непринужденный крой этого шикарного ансамбля предполагает наличие облегающей майки под жилетом и туфель на каблуках с ремешками, чтобы сбалансировать струящуюся ткань.

Льняной жилет

Весьма элегантный, женственный образ можно создать, надев жилет из льна, хлопка или тонкой шерсти, который идеально сидит на фигуре в сочетании с брюками свободного кроя из такого же материала. По мнению стилистов, этот наряд не требует большого количества аксессуаров, поскольку сам по себе он роскошен.

Смелый оттенок

Несмотря на то что жилеты отражают тягу к минималистичности, это вовсе не означает, что они обязательно должны быть выполнены в нейтральных цветах. Смелые насыщенные оттенки – интересный способ подчеркнуть стиль и придать образу немного роскоши. Яркий жилет лучше всего смотрится в сочетании с низом в тон.

Жилет дальнобойщика

Речь идет о мешковатом джинсовом жилете, похожем на куртку с отрезанными рукавами. Он относится к стилю унисекс и придает любому наряду нотку дерзости. Его можно сочетать с толстовкой с капюшоном, с легинсами или с широкими брюками с принтом.

В составе легкого костюма

На этом фото представлен легкий летний костюм, состоящий из жилета и брюк одного цвета, сшитых из хлопковой ткани. Здесь жилет надет на голое тело и украшен большими контрастными пуговицами, привлекающими внимание. При этом застегнута только одна. Из обуви к такому наряду подойдут сандалии на толстой подошве.