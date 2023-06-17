 

Пропавшая с радаров Гурцкая слегла после смерти мужа

17.06.2023, 18:11, Разное
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Роковой датой для Дианы Гурцкая стало 20 мая – именно в этот день она стала вдовой. У мужа певицы Петра Кучеренко, возвращавшегося из заокеанской командировки, оторвался тромб. Смерть наступила в самолете.

Гибель Кучеренко стала настоящей катастрофой для всех его близких: супругу на похоронах вели под руки, ведь из-за переживаний, должно быть, женщина еле находила силы ходить. Брат певицы и вовсе заявил в сердцах о том, что лучше бы в гробу лежал он…

Похороны Петра Кучеренко стали последним выходом Дианы Гурцкая в люди. Пропавшая с радаров исполнительница, по сообщениям друзей, слегла после смерти мужа. Якобы она целыми днями лежит в постели, сообщает РИА ФАН, не отвечает ни на чьи звонки.

Есть и информация о том, что семья увезла в ее родную Абхазию. Там, под постоянным присмотром сына и брата, Диана должна немного придти в себя. А силы ей понадобятся, ведь ей, как уже писали Дни.ру, предсказали важные перемены в судьбе.

К слову, лишь один из членов семьи нарушил молчание в соцсетях. Брат Дианы Гурцкая на девятый день после смерти зятя опубликовал крик своей души.

“Мое сердце разрывается от боли”, – обратился он к покойному мужу своей сестры Дианы Гурцкая.


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