Иллирийцы были предками балканцев

Албанцы – древний народ, населяющий южную часть Западных Балкан. Их история и культура находятся под влиянием разных цивилизаций, которые проходили через Балканы на протяжении тысячелетий. Одним из наиболее древних народов, связанных с историей албанцев, являются жители Западных Балкан бронзового века.

Археологические находки подтверждают, что на Западных Балканах в бронзовом веке существовала развитая культура. Это были первые жители региона, которые занимались земледелием, животноводством и ремеслом. Они строили крепости, могильники и восхищались красотой природы.

По мнению исследователей, предки албанцев, которые жили на Западных Балканах в бронзовом веке, были первыми народами, которые использовали железо для создания орудий труда и оружия. Они также занимались мореплаванием, торговлей и гончарным ремеслом.