 

Спасает ли сода, если есть опухоль

17.06.2023, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тема лечения рака очень актуальна и многие люди ищут различные способы борьбы с этим заболеванием. В последнее время стало популярным утверждение о том, что сода может помочь в лечении рака. Однако есть ли на самом деле научное обоснование этой теории?

Сода, или натрий гидрокарбонат, используется в медицине в качестве антацида, то есть средства для уменьшения кислотности желудка. Она также может применяться для лечения различных заболеваний, таких как нарушения кислотно-щелочного баланса или мочекаменной болезни.

Однако нет научных доказательств того, что сода может помочь при лечении рака. Некоторые исследования показали, что употребление соды может увеличить уровень щелочности в крови и тканях организма, что может затруднить рост определенных видов раковых клеток. Однако данные исследования были проведены на животных и не имели свидетельств о том, что они могут быть применимы к лечению рака у людей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Роспотребнадзор проинформировал об экономическом ущербе в России от COVID

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Мнение: О «проблеме туземцев» в Киеве… Украина сама себя обстреляла?

17.06 / О политике — с азартом и раньше всех

17.06 / Мнение: Крах хороших русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика