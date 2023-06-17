Спасает ли сода, если есть опухоль

Тема лечения рака очень актуальна и многие люди ищут различные способы борьбы с этим заболеванием. В последнее время стало популярным утверждение о том, что сода может помочь в лечении рака. Однако есть ли на самом деле научное обоснование этой теории?

Сода, или натрий гидрокарбонат, используется в медицине в качестве антацида, то есть средства для уменьшения кислотности желудка. Она также может применяться для лечения различных заболеваний, таких как нарушения кислотно-щелочного баланса или мочекаменной болезни.

Однако нет научных доказательств того, что сода может помочь при лечении рака. Некоторые исследования показали, что употребление соды может увеличить уровень щелочности в крови и тканях организма, что может затруднить рост определенных видов раковых клеток. Однако данные исследования были проведены на животных и не имели свидетельств о том, что они могут быть применимы к лечению рака у людей.