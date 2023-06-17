 

Депутат от ЛДПР Нилов предложили включить послеродовое восстановление женщин в полис ОМС

17.06.2023, 17:53, Разное
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Заместитель председателя Либерально-демократической партии Ярослав Нилов заявил ТАСС, что в базовую программу медицинского страхования в РФ необходимо включить послеродовую реабилитацию для женщин. Она включает в себя пластические операции, гимнастику для мышц и другие формы восстановления.

Нилов уточняет: “Прошу рассмотреть вопрос о расширении медицинской помощи, оказываемой беременным женщинам и матерям в рамках программы обязательного базового медицинского страхования”. В своем письме депутат также уточняет, что молодые женщины часто избегают беременности, потому что не доверяют своему организму.

Финансовые трудности могут усугубить эту проблему, и именно они являются основной причиной, по которой женщины не хотят становиться матерями. Они также опасаются возможных негативных последствий и осложнений после родов, которые могут плохо сказаться на их внешности и здоровье.


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