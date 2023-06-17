Россиянам разрешили употреблять «Мистер Сидр» в составе коктейлей с водкой

Специалисты санитарных служб нашли способ безопасного употребления напитка «Мистер Сидр», содержащего метиловый спирт. Его можно будет продавать, но только с добавлением водки в специальной пропорции.

Метанол, которым отравились потребители «Мистера Сидра», не является ядом сам по себе. Окисляясь в организме под действием алкогольдегидрогеназы, он образует формальдегид, который вызывает атрофию зрительного нерва, разрушение эритроцитов и поражение центральной нервной системы. Это и приводит к слепоте или смерти. Однако если в организм быстро ввести этиловый спирт (например, в составе водки), алкогольдегидрогеназа связывается и метанол выводится из организма раньше, чем образуется формальдегид.

– Мы сочли допустимой продажу «Мистера Сидра» в составе коктейлей, содержащих не менее 10% этанола. Если в стандартном стакане коктейля есть 50 миллилитров водки, это уже безопасно. Сидр, таким образом, уничтожать не придётся, – пояснили в надзорных органах.

Как утверждает газета «Московский комсомолец», допуск напитка в продажу пролоббироали организаторы Московского фестиваля сидра. Они рассчитывают, что раскрученный бренд станет изюминкой мероприятия и привлечёт любителей острых ощущений.

– В Японии популярны рестораны, где подают ядовитую рыбу фугу. Только благодаря искусству повара её можно съесть и не отравиться. Так будет и у нас – гости испытают свою храбрость, раздумывая, умеет ли бармен составлять пропорции, – подтвердили в оргкомитете фестиваля.

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