Вещи, высушенные солнцем, исцеляют. Приметы, связанные со стиркой

Стирка — одна из рутинных обязанностей. Некоторые люди предпочитают приводить в порядок вещи утром, чтобы успеть все сделать. Однако в старину считалось, что к стирке не стоит приступать сразу при пробуждении. Разбираем основные приметы, связанные с этой домашней обязанностью.

Когда нельзя стирать и сушить белье

Наши предки считали, что утро — неблагоприятное время для стирки. Якобы таким образом можно было отвернуть о себя счастье, удачу, «перевернуть судьбу». Также наши предки старались не стирать белье вечером, ведь считалось, что после захода солнца активизируются нечистые силы.

Существовала примета о том, что одежда, которая сушилась ночью, под лунным светом, потом привлекала к владельцу беды, болезни, несчастья. Поэтому белье не оставляли сушиться на ночь.

Наши предки также обращали внимание на день недели. Традиционно понедельник считался трудным днем. Была примета, что если постирать вещи в первый день недели, то оно будет сохнуть на протяжении нескольких дней.

Неблагоприятным днем для стирки считался и вторник. Существовала примета о том, что если хозяйка примется за такую работу во второй день недели, то рискует столкнуться с непредвиденными трудностями и проблемами в делах.

Выходные также считались неблагоприятным периодом для стирки. Например, есть примета о том, что субботняя стирка приводит к безденежью и к ссорам в доме. Что касается воскресенья, то этот день тоже не выбирали для выполнения рутинных дел, чтобы не накликать на себя беды и неприятности.

Благоприятное время для стирки

Зато считалось, что высушенное под солнечными лучами белье обладает целебными свойствами, может излечить от недугов. В старину верили, что стиркой лучше заниматься ближе к полудню, в обед.

Лучшим днем для стирки считалась среда. Также разрешалось стирать одежду в четверг или в пятницу.

Чтобы одежда прослужила как можно дольше, рекомендовалось впервые постирать ее под молодым месяцем.