Вечная дилемма. Можно и нужно ли есть углеводы после тренировки?

Физическая активность вносит изменения в состояния нашего организма. Это могут быть высокоинтенсивные упражнения, легкая кардиотренировка или занятия йогой, но в каждом случае после завершения тренировки организм требует восстановительной работы. Питание в этом смысле может играть ключевую роль, но в какой именно форме?

Углеводы обычно вызывают споры как основа рациона после тренировок, но специалисты скорее склоняются к их пользе. В чем именно может заключаться преимущество такого питания после занятий в спортзале?

В каких случаях после тренировки требуются углеводы

Совсем легкие нагрузки наподобие прогулки в парке или растяжки во время перерыва на обед, конечно, не требуют специальной подпитки организма. Углеводы нужны, когда организм теряет ощутимые объемы энергии, в том числе расходуя запасы гликогена. Это энергетический источник для тела, который истощается при высокоинтенсивных нагрузках.

Снижение гликогена сопровождается распадом мышечной ткани, требуя восстановления и перестройки. Питание углеводами в таких случаях просто необходимо. Эти соединения высвобождают инсулин, который способствует восстановлению запасов гликогена.

Повысить эффективность выполнения данной функции помогает белок. Вместе с углеводами он создает синергетический эффект, увеличивая темпы накопления гликогена в организме.

Какие преимущества от питания углеводами после тренировки?

Положительные изменения в результате употребления этого макроэлемента с целью восстановления сил проявятся в следующих аспектах:

Предотвращение усталости после тренировки. Стимуляция роста мышц. Быстрое восстановление прежней формы. Увеличение выносливости на следующей тренировке. То есть, употребляя углеводы сегодня, мы создает запас энергии на завтра. Контроль уровня сахара в крови. Упражнения вызывают падение уровня сахара, в то время как углеводы помогают восстановить баланс глюкозы. Снижение уровня кортизола. Так называемый гормон стресса также приходит в прежнюю норму, снижаясь после повышения во время тренировок. Восстановление запасов глюкозы как раз играют важную роль в этом процессе.

При этом не стоит забывать, что углеводы бывают разные, и не все из них одинаково полезны после занятий в спортзале.

Каким углеводам отдавать предпочтение

В меню стоит включать продукты, насыщенные сложными углеводами. Они легче откладываются в виде того же гликогена и содержат больше ценной клетчатки. Такие углеводы можно найти в бобовых, картофеле, овощах и цельнозерновых.

Но в переизбытке клетчатки нет никакого смысла. После тренировки простые углеводы могут легче переноситься, поэтому в некоторых случаях и они будут уместны.

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Важно экспериментировать с разными комбинациями, определяя оптимальный состав меню с точки зрения включения разных углеводов.

Оптимальное количество варьируется от 15 до 45 граммов. Чем активнее тренировка, тем выше и содержание углеводов. Можно рассчитывать их количество и в соотношении с белками: 3-4 г углеводов на 1 г белка.

Время восстановительного перекуса

Преимущества от употребления углеводов после физических упражнений проявятся, если питаться в течение определенного времени с момента окончания занятий. Диетологи рекомендуют успевать перекусывать такими продуктами до того, как пройдет час после тренировки.

Первое время важно обратить внимание на реакции организма и общее самочувствие после употребления пищи с углеводами. Причем стоит немного варьировать восстановительное питание в количестве, составе продуктов и времени. Наблюдения за эффектами в разных режимах такого питания позволят определить оптимальную систему восстановительного приема пищи после тренировки.

Дело в том, что многочисленные индивидуальные характеристики организма не позволяют до мельчайших подробностей утвердить универсальную схему углеводного питания, которая будет одинаково полезна для всех.

И в любом случае необходимо учитывать важность восстановления жидкостного баланса после тренировки. Особенно активные упражнения лишают организм воды, требуя пополнения этих запасов. Перекус углеводными продуктами желательно дополнять минеральной водой без газа, зеленым чаем без сахара или натуральными свежевыжатыми соками.