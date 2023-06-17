Житель Москвы открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета

В столичном районе Щукино накануне произошло ЧП. Москвич открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета. Посетителю магазина не понравился уровень обслуживания, вследствие чего начался скандал.

В итоге правонарушитель выстрелил в лицо сотрудника магазина из аэрозольного пистолета, уточняет телеканал “Царьград”. Содержимое также попало в глаза стоящей рядом сотрудницы, ей потребовалась врачебная помощь.

Как сообщает ОСН, инцидент произошел в магазине “Магнолия”, расположенном на улице Маршала Малиновского. Кадры стрельбы публикует телеграмм-канал SHOT.