 

Житель Москвы открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета

17.06.2023, 16:55, Новости дня
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В столичном районе Щукино накануне произошло ЧП. Москвич открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета. Посетителю магазина не понравился уровень обслуживания, вследствие чего начался скандал.

В итоге правонарушитель выстрелил в лицо сотрудника магазина из аэрозольного пистолета, уточняет телеканал “Царьград”. Содержимое также попало в глаза стоящей рядом сотрудницы, ей потребовалась врачебная помощь.

Как сообщает ОСН, инцидент произошел в магазине “Магнолия”, расположенном на улице Маршала Малиновского. Кадры стрельбы публикует телеграмм-канал SHOT.


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